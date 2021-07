Interia zarzuca nepotyzm w Wodach Polskich. MAP: Totalny odlot

W środę na Interii opublikowano artykuł na temat Eugeniusza Daciuka. Zajmuje obecnie stanowisko dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu podległej Wodom Polskim, a prywatnie jest teściem wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina

Autor artykułu - Łukasz Szpyrka zarzuca nepotyzm Sasinowi, a Daciukowi, że nie chce podać się do dymisji.

To przedsiębiorstwo, które powstało kilka lat temu i odpowiada za szeroko pojętą gospodarkę wodną w naszym kraju. Ostatnio, przy okazji powodzi na południu Polski, słychać o nim nieco częściej. Struktura organizacyjna Wód Polskich jest dość jasna. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie składa się z trzech elementów - najwyżej jest Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, któremu podlegają Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, a im Zarządy Zlewni. Dyrektorem jednej z takich 50 zlewni jest właśnie teść Jacka Sasina - pisze Szpyrka.

Interia cytuje także wypowiedź Daciuka:

Dlaczego mam się do dymisji podawać? No to co, że jestem teściem ministra? Jestem magistrem inżynierem melioracji wodnych, jestem specjalistą w tej branży i pracuję 37 lat w tej samej firmie. Wody Polskie są spadkobiercą poprzedniej firmy. Przepraszam, ale nie będę na takie pytania odpowiadał