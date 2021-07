Prezes PZU: strategia UKNF dokumentem niesłychanie cennym

Zaprezentowana w środę strategia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego jest dokumentem niesłychanie cennym - oceniła podczas panelu zorganizowanego po prezentacji strategii UKNF prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

Z mojej perspektywy ten dokument jest dokumentem niesłychanie cennym. (…) Ten dokument zawiera pewną filozofię działania UKNF i sądzę, że do tej filozofii moglibyśmy się odnieść dlatego, że ona z perspektywy uczestników rynku finansowego jest wyjątkowo interesująca - powiedziała prezes PZU.

Z kolei obecny podczas panelu prezes Pekao Leszek Skiba powiedział, że jego zdaniem strategia wskazuje w jaki sposób KNF chce działać.

Cele ustawowe są jasno określone. To, nad czym warto się zastanowić wtedy, kiedy już wiemy, jakie są cele, to jak funkcjonować lepiej w relacji do podmiotów nadzorowanych i o tym jest tak naprawdę ta strategia. To znaczy, jak urząd może działać lepiej, być proaktywnym, (…) zbierać lepsze dane - stwierdził Leszek Skiba.