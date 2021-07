Nowa strategia Weglokoksu, przekaże aktywa górnicze SP

Katowicki Holding Węglowy (KHW) zbył w sobotę cztery należące dotąd do niego kopalnie oraz spółkę usługową na rzecz Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Była to ostatnia formalność związana ze skupieniem aktywów górniczych obu firm w jednym podmiocie. Powiększona o aktywa holdingu PGG to obecnie największa spółka węglowa w Unii Europejskiej