Solidarni z rolnikami. Kupuj świadomie. Postaw na rodzime produkty

Pochodzenie i jakość polskich produktów ma znaczenie. Zdaje sobie z tego sprawę coraz więcej Polaków. Przekłada się to nie tylko na wzrost sprzedaży krajowych produktów, ale także zachęca producentów do umieszczania na artykułach żywnościowych znaku Produkt Polski

Ważne, by Polacy zdali sobie sprawę, że żywność pochodząca bezpośrednio od rolnika jest lepszej jakości i w lepszej cenie - mówił Grzegorz Puda, minister rolnictwa i rozwoju wsi w czasie Wywiadu Gospodarczego w Telewizji wPolsce.pl.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa uświadamiają Polaków na temat znaczenia decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym okresie, jakim jest pandemia wirusa SARS-CoV-2.

Bardzo często jeżdżąc po różnego typu agroturystycznych gospodarstwach czy nawet po lokalnych, kupują bezpośrednio u producentów. To dobrze, bo to także elementy dywersyfikacji i zwiększenia bezpieczeństwa na wypadek różnego typu kryzysów co doskonale się uwidoczniło w okresie kryzysu covidowego. Warto uświadamiać Polaków, że to te małe i średnie gospodarstwa uratowały nas w trakcie pandemii od kryzysu żywnościowego – przekonuje minister Puda.

Na początku pandemii wiele osób zastanawiało się, jak sobie poradzimy z dostawami żywności i zaspokajaniem pod tym względem potrzeb konsumenckich. W praktyce okazało się, że w Polsce kryzys związany z dostarczaniem żywności był właściwie nieodczuwalny.

Zwraca także uwagę, iż Polscy konsumenci stają się coraz bardziej wymagający, co do jakości żywności i to hasło „Solidarni z rolnikami” jest odbierane, też jako rozumienie wartości pracy rolnika

Produkt Polski - po nim poznasz nasze produkty

Jak zatem rozpoznać polskie produkty spożywcze spośród setek innych na sklepowych półkach? Nic prostszego! Aby ułatwić konsumentom identyfikację produktów wytworzonych z polskich surowców, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano zasady oznakowania PRODUKT POLSKI, w tym w formie znaku, który dzięki grafice nawiązującej do polskiej flagi łatwo zauważyć.

Produkty spożywcze z takim oznaczeniem dają nam pewność, że artykuły zostały wytworzone na terenie Polski. W przypadku produktów nieprzetworzonych cała uprawa roślin i urodzenie oraz chów zwierząt odbywa się w kraju. Natomiast produkty przetworzone muszą w swoim składzie zawierać minimum 75 proc. surowców pochodzących z Polski, a maksymalnie 25 proc. mogą stanowić składniki importowane i to tylko takie, które nie mogą być pozyskane w kraju. Dla przedsiębiorcy akces do tego programu jest bezpłatny i dobrowolny, to on ponosi odpowiedzialność za stosowanie się do wymogów i podlega kontroli Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Oprócz znaku PRODUKT POLSKI mogą być zamieszczone inne krajowe oraz unijne znaki jakości, które dodatkowo świadczą o wysokiej jakości danego produktu.

Żywność z certyfikatami

Dzięki prowadzonym działaniom informacyjnym konsumenci dowiadują się, jakich krajowych oraz unijnych znaków jakości szukać na produktach żywnościowych, aby mieć gwarancję, że nabywane przez nich wyroby są rodzimego pochodzenia, wysokiej jakości i spełniają określone normy produkcji.

Wśród unijnych oznaczeń należy wyróżnić system zapewniający ochronę produktów regionalnych i tradycyjnych, w ramach którego występują trzy kategorie:

Chroniona Nazwa Pochodzenia oznacza nazwę produktu pochodzącego z określonego regionu, miejsca lub kraju. Jakość lub cechy charakterystyczne tego produktu są wynikiem oddziaływania środowiska geograficznego, na które składają się zarówno czynniki naturalne, jak i ludzkie. Chroniona Nazwa Pochodzenia odnosi się do obszaru geograficznego, na którym odbywają się wszystkie etapy produkcji danego wyrobu.

Chronione Oznaczenie Geograficzne podkreśla związek między konkretnym regionem geograficznym a nazwą produktu, przy czym szczególną jakość produktu, jego renomę lub inną cechę można w dużej mierze przypisać jego pochodzeniu geograficznemu. Chronione Oznaczenie Geograficzne odnosi się do obszaru, na którym odbywa się co najmniej jeden z etapów produkcji danego wyrobu.

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność oznacza produkt, który posiada specyficzny charakter odróżniający go od podobnych produktów należących do tej samej kategorii oraz udokumentowaną, co najmniej 30-letnią, tradycję i historię jego wytwarzania. Nazwa produktu powinna być sama w sobie specyficzna albo wyrażać specyficzny charakter produktu.

Rolnictwo ekologiczne

Natomiast zamieszczane na etykietach logo rolnictwa ekologicznego wraz z numerem certyfikatu potwierdza, że przy produkcji nie używano chemii i GMO oraz że wyrób został wytworzony z dbałością o środowisko naturalne ze szczególnym uwzględnieniem łączenia przyjaznych środowisku praktyk gospodarowania, wspomagania wysokiego stopnia różnorodności biologicznej, wykorzystywania naturalnych procesów oraz zapewniania właściwego dobrostanu zwierząt.

Więcej informacji na temat oznaczeń i certyfikatów szukaj na www.polskasmakuje.pl

Z paszportem smakuje lepiej?

Znaki jakości to jednak nie wszystko. Pod koniec stycznia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został podpisany list intencyjny rozpoczynający prace nad projektem Paszportyzacji Polskiej Żywności, która ma pozwolić na identyfikację produktów pod względem kraju pochodzenia. Na czym ma polegać nowy system informatyczny?

Projekt paszportyzacji polskiej żywności wpisuje się w międzynarodowe trendy, w ogólnoświatowe trendy. Młodzi ludzie zarówno w miastach jak i na wsi chcą mieć zagwarantowane podobny standard życia, także pod względem poziomu technologicznego.

Przede wszystkim chcemy aby polska wieś rozwijała się tak samo szybko jak miasta, albo nawet szybciej. Po to, aby młodzi ludzie chcieli na wsiach zakładać rodziny i tu zostawać. Młodzi ludzie są otwarci na innowacje i śmielej podejmują różne decyzje. Nowoczesna polska wieś musi mieć dostęp do wszystkich nowoczesnych rozwiązań cywilizacyjnych. I musi, ze względu na swoje znaczenie mieć wsparcie polskiego państwa. Przywracamy też połączenia komunikacyjne, które za poprzednich rządów PO i PSL zostały zlikwidowane. Bardzo ważne jest, aby sieć komunikacji pomiędzy gminami wiejskimi, a większymi aglomeracjami został odbudowana - podkreślał minister rolnictwa w Wywiadzie Gospodarczym.

Projektem pilotażowym Paszportyzacji Polskiej Żywności zostaną objęte trzy grupy produktów: ziemniaki, wołowina i wieprzowina.

Dyskusje na ten temat jeszcze się toczą. Tymczasem trwa akcja #SolidarnizRolnikami.

