Miliard złotych opłacone... bonem!

Z wykorzystaniem Polskiego Bonu Turystycznego dokonano płatności na ponad 1 mld zł - wynika z informacji przesłanej przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii. Dodano, że z bonu skorzystały 4 mln dzieci.

Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla polskich rodzin oraz branży turystycznej z powodu skutków epidemii COVID-19. Na jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

Jak czytamy w piątkowej informacji resortu rozwoju pracy i technologii przesłanej PAP, „suma płatności zrealizowanych z wykorzystaniem Polskiego Bonu Turystycznego przekroczyła 1 miliard złotych. Z bonu skorzystały już 4 miliony dzieci”.

Według wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina, cytowanego w informacji, „dla 4 milionów dzieci i ich rodzin, które już skorzystały z tego świadczenia bon stał się szansą na wspólny wypoczynek, a dla ponad 1 z nich był to pierwszy rodzinny wypoczynek poza domem”.

Gowin dodał, że bon to też „znaczne odciążenie domowego budżetu” w planowaniu wypoczynku, wycieczek czy turnusów rehabilitacyjnych dla rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami. „Stymulując popyt na krajową turystykę bon pomógł też wielu przedsiębiorcom przetrwać najtrudniejszy czas pandemii” - ocenił Gowin.

Resort wskazał, że tylko w ciągu ostatniego tygodnia do ponad 27 tysięcy wzrosła liczba przedsiębiorców turystycznych, którzy przystąpili do programu Polski Bon Turystyczny.

MRPiT oceniło, że dla zarejestrowanych w bazie Polskiego Bonu Turystycznego „legalnie działających przedsiębiorców bon stał się szansą na powrót do normalności przerwanej przez koronawirusa”. „W wykorzystaniu pełnego potencjału tego narzędzia przeszkodziły wcześniejsze lockdowny i zamknięcie branży turystycznej, ale w ostatnich tygodniach, poziom płatności z wykorzystaniem bonu błyskawicznie rośnie” - stwierdził resort.

Wskazano, że rośnie też liczba przedsiębiorców, którzy nadal decydują się na rejestrację w programie. „Wartość aktywowanych już bonów wynosi ponad 2 miliardy, a dziś, jeszcze przed półmetkiem wakacji, połowa z tych środków znalazła się na kontach przedsiębiorców turystycznych” - podkreślił Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister rozwoju, pracy i technologii odpowiedzialny za turystykę. Wiceszef MRPiT zachęcił do pobierania bonów przez rodziców dzieci i zgłaszania się do programu przedsiębiorców turystycznych i organizacje pożytku publicznego. Przypomniał, że program trwa do końca marca 2022 roku

Jak przyznano, w puli programu do wykorzystania pozostają 3 mld zł. „Dynamika aktywacji i płatności Polskim Bonem Turystycznym pozwala prognozować, że połowa z nich ma szansę zostać wykorzystana w czasie wakacji” - oceniło MRPiT. Zwrócono uwagę, że do końca programu pozostaje 8 miesięcy, w tym okres tzw. jesiennych citybreaków, zielonych szkół i wycieczek szkolnych oraz zimowych ferii, za które również można zapłacić bonem.

Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Anna Salamończyk-Mochel zapewniła, że w ostatnich miesiącach znacznie wzrosło m.in. bezpieczeństwo krajowej turystyki. „Właściciele obiektów i operatorzy turystyczni doskonale wykorzystali możliwość przygotowania specjalnych ofert dostosowanych do turystyki rodzinnej i wypoczynku dzieci i młodzieży, dzięki czemu coraz więcej Polaków chce i może podróżować po kraju częściej, również w niższym sezonie” - podsumowała.

Za pomocą realizowanego od sierpnia 2020 r. bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do końca marca 2022 r. Można nim płacić również za wycieczki jednodniowe, które nie obejmują noclegu.

Aby skorzystać ze świadczenia w formie bonu należy założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u, gdzie można aktywować bon. Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba podać specjalny numer (kod obsługi płatności), a następnie jednorazowy kod potwierdzający płatność bonem, przesłany SMS-em na numer telefonu komórkowego (podany na PUE ZUS przy aktywacji bonu). Bonem można płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane w Polsce przez przedsiębiorców turystycznych oraz organizacje pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną. Aktualna lista tych podmiotów dostępna jest na stronach internetowych POT. Za pomocą bonu można płacić wielokrotnie, aż wyczerpie się pełną kwotę.

