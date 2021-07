Podwójne zwycięstwo Szwajcara na początek Warsaw Jumping CSIO 4*

Szwajcar Edouard Schmitz na koniu Quno wygrał najważniejszy z konkursów pierwszego dnia zawodów Warsaw Jumping CSIO 4*- zaliczany do światowego rankingu konkurs kwalifikacyjny do Grand Prix (150 cm) o nagrodę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Parkur o długości 490 metrów, z 12 przeszkodami w tym aż trzema podwójnymi kombinacjami, pokonał bezbłędnie, w czasie 67,88. O zwycięstwie w tym konkursie na punkty i czas decydowała przede wszystkim płynność wykonania zakrętów plus dynamika na długich liniach. Z tą nie miał problemów… były alpejczyk, bowiem 21-letni reprezentant Szwajcarii do niedawna równolegle uprawiał jeździectwo wraz z narciarstwem, na wysokim juniorskim poziomie.

Wspaniały dzień i motywacja do tego, by w kolejnych konkursach pojechać równie dobrze, ale jeszcze lepiej. Swojej strategii, czy klucza do sukcesu rywalom nie zdradzę – mówił z uśmiechem.