Arabski gigant naftowy ofiarą ataku hakerskiego

Hakerzy wykradli firmowe dane z Saudi Aramco. Teraz usiłują wyłudzić dług o wysokości 50 milionów dolarów

Saudi Aramco nie potwierdza ile stracili danych. Hakerzy twierdzą, że pliki na 1 TB.

Potwierdzamy, że wyciek danych nie był spowodowany naruszeniem naszych systemów i nie ma wpływu na naszą działalność, a firma nadal utrzymuje solidną postawę w zakresie cyberbezpieczeństwa - brzmi oświadczenie koncernu.

Może się to okazać jednak wątpliwe, bowiem to kolejny atak hakerski na Saudi Aramco w ostatnich latach. W 2012 roku mieli problem z wirusem Shamoon, który doprowadzał do usunięcia zawartości danych na twardych dyskach.

Komputer Świat/KG