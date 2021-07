MF ostrzega przed kolejną próbą oszustw na urząd skarbowy

Resort finansów ostrzega przed kolejną próbą oszustwa na urząd skarbowy. Do odbiorców trafiają SMS-y z fałszywą informacją, aby opłacić zaległy podatek w niewielkiej kwocie - wyjaśniono

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że do odbiorców trafiają SMS-y z fałszywą informacją, że odbiorca musi opłacić zaległy podatek w niewielkiej kwocie. „Aby nakłonić odbiorców do zapłaty, oszuści rozsyłają wiadomości z numeru, który identyfikuje się jako +PODATNIK+. W SMS znajduje się link do strony www – skorzystanie z niego grozi przejęciem konta bankowego przez przestępców” - wyjaśniono.

Resort wskazał, że aby dodatkowo skłonić odbiorcę SMS-a do reakcji, oszuści grożą, że jeśli odbiorca nie zapłaci „podatku”, przekażą sprawę do służb windykacyjnych. W treści wiadomości SMS umieszczony był link do strony internetowej, na której można opłacić rzekomą zaległość.

W rzeczywistości jest to fałszywa strona, która podszywa się pod usługę PayU. Ostrzegamy! Jeśli wprowadzą państwo tam dane – przestępcy mogą przejąć państwa konto bankowe - podkreślono.

MF przypomina, aby w przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości, zgłosić to najbliższej jednostce policji oraz poinformować o tym również ministerstwo na adres: incydent@mf.gov.pl.

Czytaj też: KAS zatrzymała podróbki o wartości ponad miliona złotych

PAP/KG