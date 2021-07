Naimski: Pomorze Zach. staje się hubem energetycznym

Rozwój Pomorza Zachodniego w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu i Planu Odbudowy dla Europy był tematem konferencji zorganizowanej w sobotę przez europarlamentarzystów z grupy EKR. To prawda, że Pomorze Zachodnie staje się swojego rodzaju hubem energetycznym – ocenił pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Konferencję zorganizowaną w miejscowości Długie w Zachodniopomorskiem prowadził europoseł Joachim Brudziński z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Na wstępie zapewnił, że rozpowszechniane przez niektórych polityków i niektóre media teorie o dążeniu polskiego rządu do wyjścia z Unii Europejskiej „to bzdura”.

Chcemy być w Unii Europejskiej, jesteśmy w niej i będziemy – mówił Brudziński także w kontekście Zielonego Ładu i Planu Odbudowy dla Europy, które jak zaznaczył, są dla Polski „ogromną szansą”.

Możemy mieć różne strategie ekonomiczne, różnie podchodzić do gospodarek, ale bez energii to się nie da zrealizować. Możemy dyskutować, jakiego rodzaju źródła energii chcemy mieć, ale na koniec to jest prąd elektryczny albo ciepło. (…) Przesyłowe sieci dla gazu i energii elektrycznej to jest krwiobieg gospodarki. Musimy doprowadzić do naszej gospodarki surowce, z nich musimy uzyskać energię elektryczną i musimy ją rozprowadzić do odbiorców w kraju” – mówił pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski w kontekście infrastruktury strategicznej już istniejącej lub powstającej na Pomorzu Zachodnim.