Premier: Polski Ład to szansa, by marzenia stały się rzeczywistością

Wyższe zarobki, bezpieczna przyszłość polskich rodzin, godne emerytury i dobry klimat dla rozwoju polskich firm. To hasła, które przez lata brzmiały jak naiwne marzenia. Dziś wreszcie jesteśmy blisko, by te marzenia stały się rzeczywistością – ocenił w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

We wpisie w mediach społecznościowych szef rządu stwierdził, że „już niebawem w każdej gminie w Polsce ruszą inwestycje strategiczne: nowe drogi, sieci wodno-kanalizacyjne, boiska, parki, domy seniora”. To wszystko – jak zaznaczył – przyniesie Polski Ład.

Premier załączył swój list, który opublikowano w sobotnim „Super Expressie”. W liście tym premier wylicza, co znajdzie się w Polskim Ładzie.

Polski Ład to nasza droga do budowy państwa dobrobytu. To nasza droga do europejskiego standardu życia - napisał szef rządu. Jesteśmy gotowi do odbicia po pandemii i mamy plan, jak to zrobić - stwierdził Morawiecki.