Restrykcje dla niezaszczepionych? Polacy popierają!

53,7 proc. popiera ograniczenia dla osób, które nie przyjęły szczepionki przeciw COVID-19 – wynika z sondażu przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski. Portal podkreśla, że Polacy są jednak mocno podzieleni w sprawie konkretnych ograniczeń dla niezaszczepionych.

Wirtualna Polska przedstawiła w poniedziałek wyniki sondażu dotyczącego ograniczeń dla niezaszczepionych przeciw COVID-19. Wynika z nich, że 53,7 proc. ankietowanych jest przeciwko brakowi jakichkolwiek ograniczeń dla niezaszczepionych, zaś 41 proc. badanych uważa, że nie powinny ich spotykać żadne ograniczenia. 4,4 proc. badanych nie miało wyrobionej opinii.

Jeśli chodzi o zakaz wstępu do restauracji i kawiarni, to opowiedziało się za tym 40,1 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było 54,6 proc. Z badania dla wp.pl wynika również, że 58,6 proc. respondentów nie popiera zakazu wstępu do centrów handlowych dla osób, które nie przyjęły preparatu przeciw COVID-19. Za opowiedziało się 34,1 proc. Odpowiedzieć na to pytanie nie potrafiło 7,3 proc. pytanych.

Według sondażu dla wp.pl 76,3 proc. osób jest przeciwna restrykcjom w postaci zakazu wstępu do placówek medycznych dla niezaszczepionych, a 20,8 proc. byłaby skłonna je zaakceptować. Niecałe 3 proc. nie miało w tej sprawie zdania. Natomiast zwolennikami zakazu wstępu dla osób bez certyfikatu covidowego do pociągów okazało się 30,2 proc. pytanych. Z kolei 61,7 proc. z nich nie poparłoby takiego pomysłu. Nieco ponad 8 proc. nie miało wyrobionej opinii.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski zostało zrealizowane metodą wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI). Przeprowadzono je na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie 1000 Polaków w dniu 24 lipca 2021 r.

PAP/ as/