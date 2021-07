Wciąż słaby wynajem powierzchni biurowych w stolicy

W II kw. br. w Warszawie wynajęto ponad 140 tys. mkw. powierzchni biurowej, o 28 proc. mniej w ujęciu rocznym - wynika z raportu firmy Cresa Polska. Widać jednak coraz większe zainteresowanie wznowieniem rozmów dotyczących najmu - stwierdzono.

Według raportu „Office Occupier: Rynek biurowy w Warszawie” wolumen transakcji zawartych w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniósł blisko 249.300 mkw., co stanowiło 32,1 proc. średniej rocznej z lat 2015-2020. W drugim kwartale wynajęto ponad 140.000 mkw., co oznacza spadek o 28 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. W strukturze popytu dominowały renegocjacje (47 proc.) oraz nowe umowy (45 proc.). Natomiast ekspansje i wynajem na potrzeby własne stanowiły odpowiednio 7 proc. i 1 proc. wolumenu najmu - podano.

Pierwsze półrocze 2021 r. na stołecznym rynku upłynęło dla wielu najemców pod znakiem opracowywania strategii powrotu do biur. Firmy wyrażają coraz większe zainteresowanie wznowieniem rozmów dotyczących wynajęcia powierzchni biurowych. Zauważalna jest poprawa nastrojów wśród najemców, którzy coraz częściej decydują się na skorzystanie z doradztwa przy renegocjowaniu umowy najmu lub relokacji biura” – skomentował partner, dyrektor Działu Reprezentacji Najemców Biurowych w Cresa Polska Artur Sutor.

Stołeczny rynek biurowy na koniec drugiego kwartału 2021 r. liczył 6,1 mln mkw., co oznacza wzrost w ciągu roku o 7,2 proc. W drugim kwartale rynek powiększył się o dwa budynki: Warsaw UNIT (Ghelamco, 56.400 mkw.) oraz EQ2 (Waryński, 2.800 mkw.). Całkowita podaż nowej powierzchni biurowej od stycznia do czerwca 2021 r. wyniosła 226.400 mkw., tj. ponad dwukrotnie więcej niż w pierwszym półroczu rok temu - poinformowano.

Największą umową w pierwszej połowie 2021 r. była renegocjacja umowy najmu 20.600 mkw. w biurowcu Senator. Druga w kolejności była umowa przednajmu 11.300 mkw. podpisana przez Urząd Miasta st. Warszawy w Widok Towers, następnie umowa przednajmu podpisana przez Zarząd Transportu Miejskiego w Fabryce PZO (9.800 mkw.).

Jak wynika z raportu, absorpcja w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosła 5.900 mkw. W samym drugim kwartale zdolność do wchłonięcia powierzchni biurowej przez najemców spadła do poziomu -8.800 mkw. Stosunek powierzchni niewynajętej do całkowitych zasobów na koniec drugiego kwartału był na poziomie 12,5 proc., co oznacza wzrost o 1,1 pkt proc. w ujęciu kwartał do kwartału oraz o 4,6 pkt proc. w ujęciu rok do roku.

Wskaźnik pustostanów w pierwszym półroczu utrzymywał trend wzrostowy. Dodatkowo odznacza się on najwyższą dynamiką wzrostu od czasu tzw. górki podażowej w 2016 roku” – zauważyła research manager w Cresa Polska Iga Kraśniewska.

Aktualne wywoławcze stawki czynszowe wynoszą od 10,0-15,0 EUR/mkw./miesiąc na Służewcu, przez 10,0-16,0 EUR/mkw./miesiąc przy Alejach Jerozolimskich i 14,0-25,0 EUR/mkw./miesiąc w Zachodnim Centrum, do 14,5-27,0 EUR/mkw./miesiąc w Centralnym Obszarze Biznesu - podano w raporcie.

Czytaj także: Te firmy płacą najwięcej podatków w Polsce

PAP (Autor: Karolina Mózgowiec)/gr