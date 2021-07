Gotowy jest projekt ustawy podatkowej będącej częścią Polskiego Ładu

Przygotowano projekt ustawy podatkowej będącej elementem Polskiego Ładu - poinformował w poniedziałek minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł.

Jak powiedział Kościński, w wyniku zmian 9 mln osób „przestanie płacić podatek PIT”, a w kieszeniach podatników pozostanie 9 mld zł. Od przyszłego roku przedsiębiorcy mają płacić składkę zdrowotną na takich samych zasadach jak pracownicy. Nie może być tak, że płacą niższą składkę niż pracownicy - oświadczył.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Zmiany podatkowe pozostawią dodatkowe ok. 8 mld zł w kieszeniach podatników, a koszty zmian w ustawie podatkowej łącznie wyniosą według szacunku MF ok. 20 mld zł - powiedział w poniedziałek minister finansów Tadeusz Kościński.

W opinii ministra Kościńskiego „Polski Ład trzeba traktować jako inwestycję”.

Jak powiedział podczas konferencji prasowej minister finansów, „zmiany podatkowe w klinie pozostawią dodatkowe ok. 8 mld zł w kieszeniach podatników, a koszty zmian w ustawie podatkowej łącznie wyniosą według szacunków MF około 20 mld zł”. „To trzeba traktować jako inwestycję, to spowoduje, że nasza gospodarka będzie mogła bardzo szybko rozwijać się po pandemii” - ocenił Kościński.

Jak zaznaczył minister „Polski Ład to podatkowe +fair play+ wobec państwa. Chcemy, żeby powstawały nowe szkoły, nowe szpitale, żebyśmy wszyscy czuli się bezpiecznie, więc w Polskim Ładzie proponujemy uczciwe płacenie podatków i składek”.

Kościński powiedział, że finanse państwa są w bardzo dobrym stanie, a rządowe działania pomogły podczas pandemii uratować wiele miejsc pracy. Jak przypomniał, recesja w Polsce była w ub. roku na poziomie 2,7 proc., podczas gdy unijna średnia była „ponad dwukrotnie większa”. Kościński wskazał również, że w Polsce w ub. roku był jeden z najniższych w UE wskaźników bezrobocia.

Dużo się mówi o długu publicznym, długu instytucji rządowych i samorządowych” - stwierdził minister. Jak wskazał, na koniec I kw. tego roku wg. Eurostatu „polski dług wynosił 59 proc. gospodarki, a jak się patrzy na średni dług w UE, to jest on na poziomie 92 proc. Sam dług krajów europejskich to jest ponad 100 proc.” - mówił Kościński.

Rząd planuje, że 6 z 8 mld zł, które ma kosztować reforma podatkowa w ramach tzw. Polskiego Ładu, zostanie pokryte z uszczelnienia systemu podatkowego - oświadczył z kolei wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Jak stwierdził, uszczelnienie to jeden z trzech najważniejszych pakietów całej reformy. Będzie nakierowanego na dwie sfery - walkę z szarą strefą oraz z wyprowadzaniem pieniędzy do rajów podatkowych.

Dwa pozostałe pakiety - jak wskazał Sarnowski - to zmiana całego systemu podatkowego „w kierunku większej sprawiedliwości”, w tym „zmiany w składce zdrowotnej”, oraz „podatkowy restart gospodarki”, czyli kompletny pakiet ulg i zachęt.

