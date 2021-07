Świątek: czułam, że jestem pod ścianą

Iga Świątek przyznała, że hiszpańska tenisistka Paula Badosa wywierała na niej dużą presję podczas meczu drugiej rundy turnieju olimpijskiego w Tokio. „Czułam, że czasami jestem pod ścianą” - przyznała debiutująca w igrzyskach Polka

Świątek była rozstawiona z numerem szóstym w igrzyskach, a w rankingu WTA zajmuje ósmą pozycję. Cztery lata starsza Hiszpanka, która rozgrywa najlepszy sezon w karierze, jest w tym zestawieniu 29. Triumfatorka ubiegłorocznej edycji wielkoszlemowego French Open przegrała 3:6, 6:7 (4-7).

„Ciężko mi wyciągnąć jakiekolwiek wnioski, bo zazwyczaj nasuwają mi się one, gdy obejrzę mecz i zobaczę statystyki. Wydaje mi się, że miałam lepszy pierwszy serwis niż w poprzednim meczu. Na pewno to jest pozytywna rzecz. Ale jeśli chce się wygrać na takim poziomie, to mógłby on być jeszcze lepszy. Mam wrażenie, że serwis to jest pierwsza rzecz, która mnie zawodzi, kiedy jestem pod presją” - oceniła 20-letnia Polka.

Zwróciła uwagę, że Badosa wywierała na niej bardzo dużą presję.

„Cały czas atakowała, cały czas wchodziła w piłkę. Czułam, że czasami jestem pod ścianą, że często gram w defensywie. To był bardzo wymagający mecz. Myślę, że generalnie serwis nie był zły, ale nie w porównaniu do jej podania, które dzisiaj było wyśmienite i wygrywała nim dużo punktów. Porównując nasze serwisy, to na pewno jest różnica, ale ja ze swojego nie jestem jakoś niezadowolona” - podsumowała.

Podopieczna trenera Piotra Sierzputowskiego miała poczucie, że nie wykorzystała kilku szans na skończenie prostych piłek.

„Ale często to nie było na zasadzie +o mam szansę+, bo tych szans było niewiele. To ona grała świetnie i wywierała na mnie presję. Jestem trochę zła, że zepsułam te kilka piłek, ale ona naprawdę zagrała wyśmienity mecz. I nie tylko ten, ale w ogóle ma supersezon” -zaznaczyła tenisistka z Raszyna.

Ósma rakieta świata od dawna powtarzała, jak ważne są dla niej igrzyska. W Tokio zadebiutowała w imprezie tej rangi.

Ciężko ocenić, na ile wpływ miała gra rywalki, a na ile to, że grałam na igrzyskach, jest cała ta otoczka i dużo się dzieje. Myślę, że i tak po pierwszej rundzie udało mi się trochę wyluzować. Czułam się swobodniej, mogłam czasem przyspieszyć rękę. Dzięki temu to był wyrównany mecz, ale to nie wystarczyło, by wygrać. Mam nadzieję, że wyciągnę z tego wnioski i na następne igrzyska będę już bardziej przygotowana na to, co mnie czeka. Będę się spodziewała tego, jak to wszystko wygląda. Generalnie to jest dla mnie najważniejsze. Na razie, wiadomo, jestem smutna, że przegrałam i druga runda może wydawać się słabym wynikiem, ale po prostu staram się na to spojrzeć tak, że zyskałam doświadczenie. Pierwsze igrzyska nigdy nie są dla nikogo łatwe - podkreśliła.

To, jak duże znaczenie Świątek przykładała do występu w olimpijskiej rywalizacji, potwierdziła jej emocjonalna reakcja po zakończeniu meczu z Badosą. Po podziękowaniu rywalce za grę rozkleiła się. Zaczęła głośno płakać, a głowę długo trzymała schowaną pod ręcznikiem. Dopiero rozmowa z psycholożką Darią Abramowicz pozwoliła się jej nieco uspokoić.

Większość zawodniczek płacze po przegranych meczach, choć tego nie widać na wizji. Tym razem mi się to przydarzyło, ale też jesteśmy ludźmi. Rywalizować przez tydzień właściwie na najwyższym poziomie nie jest łatwo. Tylko jedna osoba zwycięża spośród wielu. Czasem to frustrujący sport, ale oczywiście nie ma co narzekać, bo każdy ma swoją specyfikę - analizowała Polka.

Po spotkaniu pocieszać próbowała ją także Hiszpanka.

Wcale nie było to łatwe. Powiedziała, że mam przed sobą wspaniałą karierę i możliwe, że wiele wygranych Szlemów. Oczywiście, w tamtym momencie to było takie no super, ale ten mecz przegrałam. Ale Paula jest bardzo miłą osobą. Choć rywalizujemy na korcie, to mimo wszystko zmagamy się z takimi samymi problemami, więc inne zawodniczki właściwie najprędzej zrozumieją taki moment - stwierdziła 20-letnia tenisistka.

Nie opuszcza ona jeszcze Tokio - wystąpi w mikście z Łukaszem Kubotem.

Cieszę się, że mam szansę zagrać z nim. Myślę, że skoncentruję się na tym, żeby mieć z tego jak najwięcej zabawy. Mikst jest bardzo specyficzny. Nie mieliśmy okazji w tym sezonie w nim wystąpić. Mam nadzieję, że uda mi się odpocząć mentalnie po singlu i wyjść z większą świeżością na pierwszy mecz - dodała na zakończenie Świątek.

