Podatkowa rewolucja: 9 mln osób „przestanie płacić podatek PIT”!

Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował w poniedziałek minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł.

Mamy gotowy projekt podatkowego pakietu Polskiego Ładu. To jest efekt wielomiesięcznej pracy. Dzisiaj rozpoczynamy konsultacje społeczne. (…) Zyska aż 18 mln podatników. Dwie trzecie emerytów przestanie w ogóle płacić podatek PIT, a dla 90 proc. podatników, to jest 23 mln, zmiany które proponujemy są albo korzystne albo są neutralne” - powiedział minister.

Jak stwierdził Kościński, w wyniku zmian 9 mln osób „przestanie płacić podatek PIT”, a w kieszeniach podatników pozostanie ponad 8 mld zł.

Jak powiedział minister Kościński, projekt zwiększa kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł z 8 tys. zł obowiązujących obecnie.

To jest historycznie rekordowa kwota wolna od podatku. Proponujemy podnieść próg podatkowy z obecnych 85 tys. zł do 120 tys. zł, co spowoduje, że ponad połowa podatników, którzy obecnie płacą wyższy podatek 32 proc. zejdą do niższego progu 17 proc.” - powiedział.

Od przyszłego roku przedsiębiorcy mają płacić składkę zdrowotną na takim samym poziomie jak pracownicy. „Nie może być tak, że pracownicy, którzy zarabiają mniej od swoich pracodawców płacą większą składkę zdrowotną” - oświadczył.

Dodał, że brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku został zrekompensowany innymi rozwiązaniami.

Mamy na przykład bardzo atrakcyjny tak zwany podatek Estoński CIT, kolejne obniżki ryczałtu, ulgi na innowacje, czy na rozwój firm. To wszystko jest sposobem na jeszcze większe dochody przedsiębiorców i odbicie naszej gospodarki po pandemii” - powiedział Kościński.

Zmiany w klinie pozostawią dodatkowe ok. 8 mld zł w kieszeniach podatników, dodatkowe wszystkie nasze ulgi i zmiany w ryczałtach to jest koszt około 20 mld zł. To trzeba traktować jako inwestycję. To spowoduje, że nasza gospodarka będzie mogła bardzo szybko rozwijać się po pandemii” - powiedział minister Kościński.

Jak zaznaczył minister, „Polski Ład to podatkowe „fair play” wobec państwa. Chcemy, żeby powstawały nowe szkoły, nowe szpitale, żebyśmy wszyscy czuli się bezpiecznie, więc w Polskim Ładzie proponujemy uczciwe płacenie podatków i składek”.

Kościński powiedział, że finanse państwa są w bardzo dobrym stanie, a rządowe działania pomogły podczas pandemii uratować wiele miejsc pracy. Jak przypomniał, recesja w Polsce była w ub. roku na poziomie 2,7 proc., podczas gdy unijna średnia była „ponad dwukrotnie większa”. Kościński wskazał również, że w Polsce w ub. roku był jeden z najniższych w UE wskaźników bezrobocia.

Dużo się mówi o długu publicznym, długu instytucji rządowych i samorządowych” - stwierdził minister. Jak wskazał, na koniec I kw. tego roku wg. Eurostatu „polski dług wynosił 59 proc. gospodarki, a jak się patrzy na średni dług w UE, to jest on na poziomie 92 proc. Sam dług krajów europejskich to jest ponad 100 proc.” - mówił Kościński.

Obecny na konferencji wiceminister finansów Jan Sarnowski poinformował, że reforma podatkowa będzie się składać z trzech pakietów. Pierwszy pakiet zmieni system podatkowy „w kierunku większej sprawiedliwości” i zawierać będzie podniesienie kwoty wolnej i zmiany dotyczące składki zdrowotnej czy podniesienie progu podatkowego i zmiany w uproszczonych formach opodatkowania.

autor: KPRM

Druga część pakietu to, jak powiedział Sarnowski „to kompletny pakiet ulg i zachęt, który był już prezentowany i konsultowany przez resort finansów. To kilkanaście ulg, uproszczeń i rozwiązań nakierowanych na konkretne kategorie przedsiębiorców”. Dodał, że chodzi tu m.in. o małe i średnie firmy, duże międzynarodowe holdingi, przemysł innowacyjny.

Z wypowiedzi Sarnowskiego wynika, że trzeci zestaw przepisów to pakiet uszczelnień systemu podatkowego, który będzie bardzo ważnym elementem finansowania tej reformy. Wskazał, że rząd planuje, że 6 z 8 mld zł, które ma kosztować reforma podatkowa w ramach tzw. Polskiego Ładu, zostanie pokryte właśnie z uszczelnienia systemu podatkowego.

Wyjaśnił, że wejście w drugi próg podatkowy będzie zaczynało się od miesięcznych dochodów przekraczających 12 tys. zł. Sprecyzował też, że wyrównane płacenia składki zdrowotnej będzie oznaczało że wszyscy, bez względu na to jaką mają formę zatrudnienia zapłacą taką samą składkę zdrowotną. „Bedzie ona wynosić 9 proc. od osiąganych dochodów bez możliwości odliczenia jej części od podatku” - powiedział.

Wiceminister przyznał, że efekt pakietu podatkowego to -11 mld zł w budżetach jednostek samorządu terytorialnego. Realny skutek będzie jednak kilkukrotnie mniejszy, zapewni to reforma finansowania przygotowywana przez Ministerstwo Finansów.

Jego zdaniem „realny skutek będzie kilkukrotnie mniejszy, zapewni to reforma zasad finansowania, którą przygotowuje Ministerstwo Finansów i która będzie procedowana równolegle z pakietem finansowym po to, żeby obie ustawy spotkały się pod koniec roku w Sejmie i żeby weszły w życie od 1 stycznia 2022 r.”.

Wiceminister zapewnił, że resort finansów jest otwarty na modyfikację tego projektu, tak by był on jak najwygodniejszy dla firm, także z resortu rozwoju, pracy i technologii.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.(PAP)

Czytaj także; Gotowy jest projekt ustawy podatkowej będącej częścią Polskiego Ład

PAP (autor: Łukasz Pawłowski)/gr