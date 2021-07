Niemcy. Ekspert o czwartej fali: To byłaby katastrofa

Niemiecki ekspert ds. zdrowotnych Karl Lauterbach ostrzega przed zbliżającą się czwartą falą zakażeń koronawirusem. Oznaczałoby to „katastrofalny” w skutkach powrót pacjentów z Covid-19 na oddziały intensywnej terapii i pod respiratory, a także ponowne wprowadzenie ograniczeń dla ludności – pisze w poniedziałek portal RND.

Coraz młodsi pacjenci zmagają się z trudnym przebiegiem Covid-19 na oddziałach intensywnej terapii.

Lauterbach we wpisie na Twitterze wskazał na rosnącą gwałtownie w Niemczech liczbę zakażeń, co przekłada się na wzrastającą liczbę przyjęć do szpitali. „100 000 nowych infekcji dziennie, jak obecnie częściowo prognozują modele, byłoby katastrofą – podkreślił. - Będziemy musieli wprowadzić ograniczenia, prawdopodobnie na krótko przed wyborami parlamentarnymi (zaplanowanymi na 26 września)”.

Od blisko trzech tygodni w Niemczech obserwuje się systematyczny wzrost liczby przypadków zakażeń koronawirusem. Przez dłuższy czas tygodniowa zapadalność (liczba nowych infekcji na 100 tys. mieszkańców w ciągu siedmiu dni) wynosiła mniej niż 10. Według Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) wskaźnik ten w ostatnią niedzielę wyniósł 13,6, a w ciągu jednego dnia zgłoszono 1387 nowych przypadków.

Obecna sytuacja różni się jednak od tej sprzed roku – podkreśla RND i wskazuje, że obecnie w kraju coraz więcej osób jest zaszczepionych przeciw Covid-19. Około 49 proc. uważa się za w pełni zaszczepionych, a ok. 61 proc. jest po przyjęciu pierwszej dawki. Niemieckie Interdyscyplinarne Stowarzyszenie Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej (Divi) odnotowało jednak ostatnio 355 pacjentów z koronawirusem na oddziałach intensywnej terapii w Niemczech. Z tej liczby ponad połowa (54 proc.) jest pod respiratorami.

RKI w swojej symulacji zakłada, że pełne zaszczepienie 85 proc. osób w wieku od 12 do 59 lat i 90 proc. osób w wieku powyżej 60 lat pozwoliłoby na łagodne przejście czwartej fali.

Thorsten Lehr, profesor Uniwersytetu Kraju Saary, w wypowiedzi dla RND podkreślił, że „różne nowe warianty wirusa powodują zauważalny wzrost liczby pacjentów z Covid-19 na oddziałach intensywnej terapii”. Jego zdaniem najbardziej narażeni na ryzyko są młodzi ludzie, którzy jeszcze się nie zaszczepili lub zrobili to niedawno. „Tylko pełna immunizacja pomaga w walce z wariantem Delta” – powiedział Lehr, dodając, że „nadal obowiązują środki ostrożności, takie jak zachowanie dystansu lub mycie rąk”.

Według danych Divi obecnie osoby w wieku 60-69 lat stanowią największy odsetek pacjentów z Covid-19 na oddziałach intensywnej terapii w Niemczech. „Struktura wiekowa uległa przesunięciu podczas trzeciej fali infekcji. Coraz młodsi pacjenci z Covid-19 zmagają się z trudnym przebiegiem choroby na oddziałach intensywnej terapii. Z analizy wynika też, że osoby po 80. roku życia, które w dużej mierze są już chronione dzięki szczepieniom, stanowią teraz mniejszy odsetek (hospitalizowanych), obecnie jest to 2,3 proc.” – pisze RND.

W Niemczech podano do tej pory ok. 89 mln dawek szczepionek - podaje RKI.

PAP/kp