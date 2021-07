Nowa, trwała nawierzchnia na stołecznym lotnisku

Prace modernizacyjne dróg kołowania lotniska Chopina w Warszawie trwały ponad miesiąc i zakończyły się w drugiej połowie czerwca. W ramach robót wymieniono warstwę ścieralną nawierzchni oraz oświetlenie nawigacyjne. W projekcie zastosowano asfalty modyfikowane polimerami MODBIT, których właściwości pozwoliły na uzyskanie trwałej i szorstkiej nawierzchni spełniającej najwyższe standardy bezpieczeństwa

Remont dotyczył dróg kołowania DK A5, A6, A7 i A8 oraz DK H2 lotniska lokalizowanego na warszawskim Okęciu. Za realizację robót odpowiedzialna była firma Colas Polska Sp. z o.o. To wyjątkowy projekt nie tylko ze względu na wysokie wymogi eksploatacyjne stawiane nawierzchni, ale również na panujące tam najwyższe zasady bezpieczeństwa i reżimy czasowe. Prace prowadzone były przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu lotniczego, co niosło za sobą wiele dodatkowych wyzwań. Do strefy drogi startowej na przykład można było zbliżyć się jedynie w czasie tzw. core night, czyli całkowitego zakazu wykonywania operacji lotniczych, obowiązującego między 23:30 a 5:30.

W czasie takiej operacji musieliśmy zmobilizować sprzęt, wykonać roboty i posprzątać po sobie. Pół godziny przed otwarciem lotniska przyjeżdżał dyżurny portu, który dokonywał kontroli czystości strefy. Bywało, że pierwszy samolot lądował 30 sekund po otwarciu lotniska, także nie było żartów – tam nie ma miejsca na margines błędu. Jak widać, praca na lotnisku wymagała specjalnego podejścia co do planowania, jak i godzin realizacji – tłumaczy Paweł Majewski, kierownik grupy budów z firmy Colas Polska Sp. z o.o. – Tylko w maju odebraliśmy na ten kontrakt ponad 500 ton asfaltów modyfikowanych MODBIT, co było możliwe dzięki doskonałej organizacji i logistyce oraz doświadczeniu i dobrej komunikacji pomiędzy dostawcą a wykonawcą.

Dostawcą surowca była spółka LOTOS Asfalt oferująca szeroką gamę asfaltów drogowych, modyfikowanych MODBIT, przemysłowych i specjalistycznych.

Asfalty modyfikowane od wielu lat z powodzeniem stosowane są do budowy nawierzchni o najwyższych wymaganiach eksploatacyjnych w Polsce i poza jej granicami – mówi Krzysztof Rodzik, członek Zarządu LOTOS Asfalt. – Jesteśmy poważnym partnerem dla firm drogowych i inwestorów w realizacji ambitnych zadań infrastrukturalnych, jak również przy realizacji tzw. zadań specjalnych jakimi są budowa i remonty nawierzchni lotniskowych. Współpraca z naszą firmą ceniona jest w szczególności wszędzie tam, gdzie oprócz stosowania produktów najwyższej jakości, liczy się zabezpieczenie odpowiedniej ilości materiałów oraz terminowość i bezpieczeństwo dostaw – podkreśla Krzysztof Rodzik.

Wybór tego konkretnego asfaltu poprzedziły dokładne badania laboratoryjne. Istotne było to, aby docelowa nawierzchnia asfaltowa spełnieniała wyśróbowane normy stawiane nawierzchniom lotniskowym.

Asfalty modyfikowane zapewniają odporność na deformacje plastyczne i spękania niskotemperaturowe oraz zabezpieczają przed działaniem czynników atmosferycznych – wody i mrozu oraz ekstremalnych temperatur – wymienia Aldona Mizgalska, dyrektor Laboratorium Colas Polska Sp. z o.o. – Dodatkowym atutem tego typu nawierzchni, i ich przewagą nad nawierzchniami betonowymi, jest odporność na działanie soli odladzających oraz zapewnienie nawierzchni lotniska wymaganej szorstkości, co jest niezwykle ważne ze względu na bezpieczeństwo.

