Niedzielski: Zero tolerancji dla agresywnych antyszczepionkowców

Zero tolerancji dla agresywnych zachowań antyszczepionkowców. Rozmawiam z ministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz ministrem sprawiedliwości o podjęciu zdecydowanych kroków nad zaostrzeniem polityki państwa w tym zakresie - powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zdrowia przyznał w trybie pilnym odznaki „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia” trzem pracownikom punktu szczepień w Grodzisku Mazowieckim. W niedzielę po południu doszło tam do awantury pomiędzy grupą osób, która chciała wejść do placówki, a jej pracownikami. Musiała interweniować policja, zatrzymano dwie osoby.

Szef MZ podziękował pracownikom punktu szczepień nie tylko za odwagę, ale i „obronę rozumu”. „Mamy tutaj zderzenie świata nauki, cywilizacji ze światem zabobonu i barbarzyństwa. Myślę, że ten 25 lipca to jest data, która niestety wpisze się na stałe do naszego kalendarza i musimy o niej pamiętać. To jest dzień, w którym ta cała agresja, która do tej pory kwitła w internecie, w mediach społecznościowych ze strony środowiska antyszczepiennego przybrała już taki fizyczny, namacalny wymiar, przerodziła się w agresję, którą niestety państwo odczuli” - powiedział Niedzielski.