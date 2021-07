Korzystaj z aplikacji, graj w gry cyfrowe, ale rób to z głową!

Popularne media społecznościowe, gry przy których można zapomnieć, że czas istnieje – to codzienność zarówno nastolatków, jak i młodych dorosłych. Zamiast demonizować te aktywności lepiej dowiedzieć się, jakie zagrożenia wiążą się z ich używaniem i mądrze je omijać. Przekazujemy garść praktycznej wiedzy w ramach kampanii „Bezpieczne wakacje w sieci”

Z najnowszych badań NASK „Nastolatki 3.0” wynika, że ponad 80% młodych ludzi korzysta z popularnych portali społecznościowych, które często są instalowane przez nich jako aplikacje na smartfonach. Prawdę mówiąc aplikacje te instaluje też wielu dorosłych i prawdopodobnie również nie do końca mają świadomość z czym się to wiąże.

Dlaczego tego nie wiedzą? Bo kto by wnikliwie czytał Regulamin i Politykę Prywatności? Większość osób pospiesznie odhacza kolejne zgody, by jak najszybciej móc rozpocząć korzystanie z aplikacji / otworzyć aplikację. Niestety, z niektórymi zgodami wiąże się udzielenie dostępu do wielu informacji o nas, a nawet do danych wrażliwych. Bo czy na pewno chcielibyśmy zezwolić na dostęp do aparatu, kamery czy geolokalizacji? Czy na pewno byśmy chcieli, aby aplikacja gromadziła dane o tym, jakie hasła wpisujemy w wyszukiwarkę? To tylko niektóre przykłady na to, co mogą o nas wiedzieć właściciele aplikacji. Jest jeszcze szereg zagrożeń związanych np. z tym, jak są zabezpieczone materiały (zdjęcia, filmy), które udostępniamy w aplikacji czy jak są zabezpieczone płatności, których można dokonywać przez aplikację. Ważna pozostaje też kwesta tego, czy aplikacja daje możliwość zgłoszenia niebezpiecznych zachowań.

Aby dowiedzieć się, co nas powinno zaniepokoić w aplikacjach, zapraszamy do lektury artykułu na ten temat, który przygotowali eksperci z Dyżurnet.pl, zespołu działającego w NASK: https://dyzurnet.pl/aktualnosci/wpis/aplikacje-sa-fajne-ale-czy-wiesz-o-nich-wszystko , a potem zachęcamy na przeglądu aplikacji, które macie w telefonie! Bo jak czytamy w artkule: „Ściągając popularną aplikację na swój telefon warto mieć pełną świadomość zysków i strat, które się z tym wiążą oraz tego, jak się zachować, w przypadku, gdy straty przewyższają zyski.”.

Z kolej z badań * przeprowadzonych w 2018 roku wynika, że w dni powszednie 33,7% nastolatków grało w gry cyfrowe więcej niż dwie godziny dziennie 9,5% nastolatków – więcej niż cztery godziny dziennie. W weekend 56,3% nastolatków grało więcej niż dwie godziny dziennie, a 27,6%

więcej niż cztery godziny dziennie. W pandemii i podczas koniecznej samoizolacji ten czas się wydłużył. Wielu rodziców, ale też nauczycieli i opiekunów widzi w grach cyfrowych samo zło, postrzega je jako bezsensowną stratę czasu. Jednak tak nie jest. „Cyfrowej rozrywce towarzyszy wiele mitów. Postrzegana jest często jako bierna, ogłupiająca, niebezpieczna dla zdrowia. Tymczasem racjonalne korzystanie z gier cyfrowych to nie tylko rozrywka, ale też możliwość zdobywania zaskakująco wielu umiejętności, które wykorzystamy w innych dziedzinach życia.”” – mówi Marta Witkowska, ekspertka NASK, autorka poradnika „Nastolatki i gry cyfrowe”, który bezpłatnie można ściągnąć ze strony https://akademia.nask.pl/publikacje/GRY_poradnik_www_16.02.21.pdf

To wspaniałe wieści, tym bardziej, że jak czytamy w poradniku „…(gry) użytkowane w pozytywny oraz przemyślany sposób stanowią prawdziwy trening dla mózgu, ułatwiają nabycie wielu umiejętności i rzetelnej wiedzy, pomagają rozwinąć kreatywność i kompetencje społeczne. Co więcej, kompetencji nabytych podczas grania młody człowiek będzie używał przez całe życie, w różnych sytuacjach i okolicznościach”.

Zanim jednak użyjemy tych wszystkich argumentów w walce o kolejne godziny spędzone z grą, zapoznajmy się z zagrożeniami, jakie mogą one przynieść. Jedną z najpoważniejszych konsekwencji może być uzależnienie od grania. W poradniku czytamy również: „Warto jednak pamiętać, że nadużywanie gier przynosi wręcz odwrotny efekt – zaburza komunikację między synapsami. Może to osłabiać samokontrolę i uwagę, a nawet powodować nasilenie stanów depresyjnych i lękowych”. A autorka poradnika Marta Witkowska dodaje jeszcze: „Uważajmy na pułapki w grach takich jak np. free-to-play. Bądźmy świadomi rozwiązań, które wymuszają na nas sięgnięcie po kartę kredytową. Pamiętajmy też o ukrytych mechanizmach hazardowych – każda forma hazardu naraża młodych graczy na ryzyko.”.

Warto korzystać z gier mądrze dobierając te, które faktycznie rozwijają koncentrację, logiczne bądź strategiczne myślenie, ćwiczą precyzję lub kreatywność. I pamiętać, by kontrolować czas poświęcany na granie i nigdy nie przedkładać gier nad relacje z bliskimi w realnym świecie!

NASK/KG