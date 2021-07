Forum Wizja Rozwoju zbliża się wielkimi krokami

Czwarta odsłona największego forum gospodarczego w północnej Polsce zbliża się wielkimi krokami. W ostatni weekend sierpnia eksperci ponownie spotkają się w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, żeby porozmawiać o kierunkach rozwoju polskiej gospodarki. Jednym z kluczowych tematów będzie polityka senioralna - obszar, który ma szczególny potencjał w kontekście kształtowania rynku pracy w nadchodzących latach

W programie IV edycji Forum Wizja Rozwoju przewidziano panele poświęcone m.in. gospodarce morskiej, energetyce, geopolityce i Nowemu Ładowi. Ważnym elementem programu Forum będzie także „srebrna gospodarka”. Uwzględnienie polityki senioralnej w agendzie jest już właściwie tradycją dla wydarzenia. I nic dziwnego: osoby starsze są bardzo istotną grupą rynku pracy, która często jest marginalizowana, a jej potencjał niedostrzegany.

Sytuacja zawodowa seniorów jest obecnie bardzo trudna - nie sprzyjają jej realia podyktowane przez pandemię. Zadaniem dla przedsiębiorców jest zatem dostrzeżenie osób starszych nie tylko w kontekście pracowników, ale także rosnącej siły nabywczej.

W pełnym bądź niepełnym czasie pracy, ale aktywność zawodowa mogłaby być wydłużona. Jednak z wielu względów tak się nie dzieje - tłumaczy Małgorzata Zwiercan. - Wyzwaniem jest dla nas senior żyjący w pandemii. Dzisiejsi seniorzy najczęściej borykają się z problemami osamotnienia, wykluczenia społecznego oraz brakiem umiejętności posługiwania się nowymi technologiami. Priorytetem jest dbałość o to, by przestrzeń publiczna była zaprojektowana tak, by osoby starsze mogły się po niej poruszać bez przeszkód.