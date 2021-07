PGNiG zwiększy wolumen zakupu LNG od Venture Global

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło porozumienia z Venture Global Plaquemines oraz Venture Global Calcasieu Pass dotyczące warunków zakupu dodatkowych 2 mln ton skroplonego gazu ziemnego rocznie przez 20 lat, podała spółka. W efekcie, łączny wolumen LNG, które PGNiG będzie odbierać od Venture Global LNG, może wzrosnąć do 5,5 mln ton rocznie

Gaz skroplony odgrywa kluczową rolę w realizacji strategicznych aspiracji PGNiG. Jest to zasadniczy element dywersyfikacji naszego portfela importowego i służy wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego naszych odbiorców. Jednocześnie, chcemy wykorzystać LNG do intensywnego rozwoju naszej działalności handlowej na globalnym rynku gazu ziemnego. Rozszerzenie naszej współpracy z Venture Global LNG wpisuje się w realizację obu tych celów - powiedział prezes PGNiG Paweł Majewski, cytowany w komunikacie.

Porozumienie podpisane przez PGNiG i amerykańskie spółki dotyczy aneksowania umów podpisanych przez strony w 2018 roku i zwiększenia przewidzianych w nich wolumenów sprzedaży skroplonego gazu ziemnego. W przypadku kontraktu z Venture Global Calcasieu Pass, aneks zakłada wzrost ilości kupowanego przez PGNiG gazu o 0,5 mln ton do 1,5 mln ton rocznie. Z kolei aneksowanie umowy z Venture Global Plaquemines, umożliwi zwiększenie wolumenu o 1,5 mln ton do 4,0 mln ton LNG rocznie.

„Podpisanie obu aneksów będzie oznaczało, że łączny wolumen skroplonego gazu ziemnego, jaki PGNiG będzie odbierało od spółek Venture Global, wzrośnie łącznie do 5,5 mln ton rocznie, a więc do ok. 7,4 mld m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji, przez 20 lat” - czytamy dalej.

Aneksowane umowy to kontrakty w formule free-on-board (FOB), co oznacza, że za odbiór zakupionego gazu odpowiada kupujący, czyli PGNiG. Kontrakty mają być realizowane w dwóch terminalach skraplających - Calcasieu Pass oraz Plaquemines nad Zatoką Meksykańską. Pierwszy z nich ma rozpocząć działalność w 2023 roku.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 39 197 mln zł w 2020 r.

ISBnews/KG