Atrakcyjne inwestycje pod wynajem wakacyjny. Ile kosztują?

W jakich projektach mieszkania kupowane są inwestycyjnie pod wynajem wakacyjny, jako second home, czy pod wynajem biznesowy? Ile kosztują? Czy deweloperzy mają w planach kolejne, tego typu inwestycje? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości dompress.pl.

Andrzej Oślizło, prezes zarządu, Develia S.A.

Zakupy nieruchomości jako tzw. second home to stosunkowo nowy trend w Polsce. Tego typu transakcje obserwujemy przede wszystkim w lokalizacjach nadmorskich. Klienci poszukujący mieszkań wakacyjnych na własny użytek szukają ich głównie w pasie nadmorskim. W przypadku Gdańska są to rejony Przymorza, Zaspy, Brzeźna, ostatnio na popularności zyskuje również Letnica.

Obecnie w naszej ofercie mamy cztery inwestycje spełniające te kryteria lokalizacyjne. Ceny mieszkań w tych projektach zaczynają się od 360 tys. zł. Niebawem do naszej oferty wprowadzimy kolejną inwestycję zlokalizowaną w pasie nadmorskim Gdańska.

Oczywiście lokale te, kiedy nie są użytkowane przez swoich właścicieli, często są oferowane w ramach najmu krótkoterminowego. Z myślą o najmie długoterminowym, np. dla pracowników kontraktowych czy studentów najczęściej kupowane są mieszkania w projektach w centrach miast, blisko ośrodków biurowych czy uczelni, jak na przykład Prestovia House w Warszawie albo Przy Mogilskiej w Krakowie. Ceny takich lokali zaczynają się od 400 tys. zł.

Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży Echo Investment

Pomimo pandemii popyt na mieszkania pod wynajem jest wciąż bardzo wysoki, szczególnie na te jedno i dwupokojowe. Inwestorzy patrzą głównie na trzy kluczowe czynniki: lokalizację, funkcjonalność mieszkań i otoczenia budynków oraz charakter inwestycji i jej wzrost wartości w przyszłości. Dlatego największym powodzeniem cieszą się nasze miastotwórcze projekty, takie jak Fuzja zlokalizowana w samym sercu Łodzi, tuż obok Piotrkowskiej, łącząca różne funkcje: mieszkania, biura i lokale usługowe. Jest to miejsce, gdzie przez cały dzień obecność ludzi jest równomiernie rozłożona, nie ma momentów kumulacji, a układ budynków jest tak zaprojektowany, by pozostawić jak najwięcej otwartych, zielonych przestrzeni, które gwarantują dostęp do naturalnego światła i swobodny przepływ użytkowników i odwiedzających.

Mieszkania i lokale usługowe w Fuzji to świetny produkt dla inwestorów, szukających bezpiecznego sposobu na długoterminową lokatę kapitału i chcących łatwo je wynająć. Ich atrakcyjność w oczach potencjalnych najemców znacząco podnosi bliskość biurowców, które powstają na terenie inwestycji. Widzimy też, że rośnie zainteresowanie zakupem mieszkań w inwestycjach premium, zwłaszcza tych bliskich ukończenia bądź już gotowych, jak np. Apartamenty przy Warzelni w Warszawie lub Esencja w Poznaniu. Klient wchodzi do budynku, ogląda i ma poczucie, że wie za co płaci, ponieważ inwestycja jest już wybudowana. W dodatku gotowe mieszkanie może szybko wprowadzić na rynek najmu bez konieczności wielomiesięcznego oczekiwania.

Angelika Kliś, członek zarządu Atal S.A.

Zakupy inwestycyjne odpowiadają za istotną część popytu. Inwestorzy zwracają uwagę głównie na osiedla o atrakcyjnym położeniu, w miastach posiadających bogatą ofertę turystyczną oraz rozwiniętych gospodarczo i biznesowo.

W katowickiej inwestycji Sokolska 30 Towers większość dwupokojowych mieszkań zakupili klienci inwestycyjni, którzy doceniają świetną lokalizację projektu i fakt, że będzie on atrakcyjny zarówno w przypadku najmu krótko jak i długoterminowego. Obecnie dostępne w sprzedaży są już tylko 43 mieszkania, z czego najmniejsze ma metraż 41 mkw. i jest w cenie 453 tys. zł. We Wrocławiu najwięcej lokali zakupionych z myślą o inwestycji jest w projekcie Atal City Square,, gdzie cena za mkw. wraz z wykończeniem wynosi 11 tys. zł.

W stolicy apartamenty inwestycyjne oferujemy w projekcie Nowa Grochowska. Najtańszy z nich dostępny jest w cenie 314 tys. zł. Zróżnicowaną ofertę dopasowaną do potrzeb inwestorów mamy także w Krakowie. Ze wzglądu na bliskość Starego Miasta i Kazimierza wyróżnia się osiedle Atal Residence Zabłocie, a atutem osiedla Atal Aleja Pokoju oraz Apartamentów Przybyszewskiego jest bliskość centrów biznesowych i uczelni wyższych. Najkorzystniejsze cenowo mieszkanie możemy zaproponować w trzecim etapie Atal Aleja Pokoju, gdzie dwupokojowy lokal można kupić za 378 tys. zł. Również w Trójmieście mamy atrakcyjną ofertę dla klientów inwestycyjnych. W projekcie Śląska 12, nowoczesnym kompleksie z wieloma udogodnieniami dla lokatorów, zlokalizowanym w otoczeniu dzielnicy naukowo-biznesowej apartament inwestycyjny o pow. 25 mkw. jest do nabycia w cenie 326 358 zł.

Drugą ciekawą propozycją dla inwestorów jest gdyński kompleks Modern Tower, którego lokalizacja tuż przy nowopowstałym centrum biznesowym przyciąga osoby zainteresowane długoterminowym najmem. Lokale z widokiem na Zatokę Gdańską będą szczególnie atrakcyjne dla gości udających się na wypoczynkowy najem krótkotrwały. Cena najtańszego, dostępnego w tej inwestycji lokalu o powierzchni 32 mkw. to 353 tys. zł brutto.

Klienci zainteresowani zakupem wakacyjnej nieruchomości tzw. drugiego domu chętnie wybierają natomiast osiedle Atal Bosmańska. To kameralna inwestycja położona na Oksywiu, w zielonej okolicy, gwarantująca łatwy dostęp do gdyńskich plaż.

Adrian Potoczek, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Wawel Service

Zaobserwowaliśmy dwie lokalizacje, w których klienci chętnie kupują mieszkania pod wynajem krótkoterminowy. Pierwsza to Dom przy Filharmonii w Katowicach, prestiżowa i nowoczesna inwestycja położona w samym sercu Katowic, gdzie klienci decydują się na średniej wielkości mieszkania, aby zaaranżować je pod wynajem wakacyjny. Innym tego typu projektem jest wieloetapowa inwestycja Lema w Krakowie. Miejsce to stało się jednym z ważnych punktów turystyczno-rekreacyjnych w Krakowie. Położone tuż obok Tauron Areny z Arena Garden Street Food, Parku Lotników Polskich, a także od niedawna przy pięknie położonym stawem, który się stał dużą atrakcją dla mieszkańców Krakowa.

Także inwestycja Lublańska Park w Krakowie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. Usytuowana jest tuż obok centrum biznesowego przy ulicy Lublańskiej. To doskonała lokalizacja pod wynajem dla pracowników korporacyjnych. W ofercie mamy również inwestycje w Czorsztynie i Kościelisku, gdzie klienci mogą kupić dom wypoczynkowy lub traktować go jako drugi dom, aby uciec od zatłoczonych miast. W planach mamy rozszerzenie tej oferty, trwają prace nad projektem.

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Bardzo dobrym przykładem takiej inwestycji jest Zajezdnia Wrocław. Budynek został niedawno oddany do użytku. Jest zlokalizowany blisko wrocławskiego Starego Miasta i biznesowych centrów, a równocześnie na Nadodrzu, czyli w bardzo ciekawej, rozwijającej się, klimatycznej dzielnicy z własnym charakterem. To sprawia, że jest to lokalizacja atrakcyjna zarówno dla osób przyjeżdżających do Wrocławia w celach turystycznych, jak i biznesowych. To oczywiście kluczowe kryterium z punktu widzenia inwestorów. Mogą też liczyć na wartość dodaną związaną z faktem, że Zajezdnia Wrocław to projekt dopracowany pod każdym względem i bez cienia przesady unikatowy. Architektura budynku, zlokalizowanego na obszarze wpisanym do ewidencji zabytków, nawiązuje do dziewiętnastowiecznej zabudowy. Części wspólne wykończone są w podwyższonym standardzie, z użyciem klinkieru, gresu, metalu i drewna.

W sześciopiętrowym budynku znajduje się prawie 200 mieszkań o powierzchni od 25 do 56 mkw. Na parterze jest miejsce dla sklepów, restauracji lub innych lokali handlowych lub usługowych, zgodnie ze śródmiejskim charakterem dzielnicy. Najtańszy lokal w Zajezdni Wrocław kosztuje 9340 zł/mkw. – to mieszkanie trzypokojowe o pow. 56 mkw.

Planujemy również realizację projektu w Trójmieście, który spełni oczekiwania inwestorów szukających wartościowych lokali pod wynajem wakacyjny lub osób planujących nabyć nad morzem mieszkanie w roli second home.

Małgorzata Ostrowska, dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

W Osiedlu Horizon w Gdańsku Letnicy część mieszkań kupowanych jest przez klientów z Warszawy z przeznaczeniem na wynajem wakacyjny lub jako second home. Osiedle jest atrakcyjne z uwagi na bliskość plaży i ścieżek rowerowych, a także dostęp do wydarzeń sportowo-rozrywkowych przez cały rok. Sąsiedztwo stadionu piłkarskiego i Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo, a w niedalekiej przyszłości Nautilus Gdańsk - obiektu rekreacyjno-sportowego z parkiem wodnym i kompleksem basenów i saun oraz egzotyczną laguną, to wystarczające powody by decydować się na zakup lokali w celach inwestycyjnych. Najtańszy lokal, o metrażu 43 mkw. z tarasem, usytuowany na parterze budynku można nabyć w cenie 419,5 tys. zł. Każde z mieszkań będzie miało balkon, loggię lub taras. Wysoki standard wykończenia, wystarczająca liczba garaży, stojaków na rowery, miejsca rekreacyjne na dachach budynków to czynniki doceniane przez nabywców. Osiedle Horizon to także znakomita lokalizacja. Znajduje się obok Drogi Zielonej, jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych Gdańska.

Agnieszka Zamojska-Sroka, dyrektor marketingu w Archicom S.A.

Rynek pokazuje, że dziś zakupy inwestycyjne lokali pod wynajem krótkoterminowy są atrakcyjnym narzędziem do lokowania oszczędności. Kluczowym kryterium wyboru dla inwestorów jest lokalizacja. Atrakcyjna jest zarówno ta centralna, jak i na obrzeżach miasta blisko centrów biznesowych. To właśnie duże globalne korporacje są główną siłą nabywczą tzw. aparthoteli czyli mieszkań wynajmowanych w systemie zbliżonym do hotelowego.

Odpowiadamy na ten trend, wprowadzając na rynek już w trzecim kwartale bieżącego roku nową inwestycję w topowej lokalizacji na wrocławskim Szczepinie – osiedlu kompletnym, świetnie skomunikowanym z miastem. Położonym w sąsiedztwie centrum, z bogatą infrastrukturą handlowo-usługową, rekreacyjną i edukacyjną. Nasza unikatowa oferta obejmie ok. 60 apartamentów inwestycyjnych o powierzchni od 23 mkw. do 53 mkw. wykończonych pod klucz.

Robert Stachowiak, prezes zarządu SGI

Wśród klientów SGI zdecydowaną większość stanowią ci indywidualni, którzy kupują mieszkania na własny użytek. Obserwujemy to od początku naszej działalności. Cenią sobie dogodną lokalizację oraz komfortowy rozkład mieszkań, który jest dopasowany do dzisiejszego standardu życia.

Po sukcesie sprzedaży i dużym zainteresowaniu realizacją warszawskiego osiedla domów jednorodzinnych – Ustronie Mokotów, chcemy dalej rozwijać tą działalność, bo widzimy tu duży potencjał. Moim zdaniem, domy jednorodzinne to interesujący segment na rynku nieruchomości. W ofercie rynkowej brakuje tego typu inwestycji – domów zlokalizowanych w niedużej odległości od centrum.

Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper S.A.

W naszych inwestycjach klienci kupujący mieszkania z myślą o wynajmie wakacyjnym, nastawiają się głównie na krótkoterminowe pobyty najemców. Wynika to z lokalizacji osiedli Lokum Deweloper, we Wrocławiu i Krakowie turyści zazwyczaj spędzają krótsze urlopy i są zainteresowani noclegiem w sercu miasta, blisko atrakcji i z bezpośrednią komunikacją również na lotnisko lub dworzec. We Wrocławiu są to aktualnie Lokum Vena w sąsiedztwie Rynku i Ostrowa Tumskiego oraz Lokum Porto na Starym Mieście. W Krakowie przede wszystkim Lokum Salsa na Zabłociu. Nierzadko w tych właśnie inwestycjach klienci kupują swoje drugie mieszkanie, z którego korzystają okazjonalnie przyjeżdżając do Wrocławia czy Krakowa. Osoby szukające możliwości odpoczynku w ciszy, w pobliżu zieleni i z łatwym dostępem do tras turystycznych wybierają Lokum Monte, osiedle położone bezpośrednio przy Ślężańskim Parku Krajobrazowym.

Nabywcy, którzy planują prowadzić wynajem biznesowy, uzależniają wybór osiedla od wielu czynników. Mamy zróżnicowaną ofertę, dlatego każdy z naszych projektów jest atrakcyjny inwestycyjnie. W centrum klienci liczą na najemców korzystających z mieszkania od czasu do czasu, podczas krótszych wizyt, w tym wypadku liczy się przede wszystkim komunikacja i dostępność infrastruktury.

Inwestycje położone nieco dalej od centrum cieszą się zainteresowaniem firm, których pracownicy przenoszą się na stałe do danego miasta i zależy im na zamieszkaniu niedaleko miejsca zatrudnienia. Przykładem jest Lokum Monte, które jest bardzo dobrze skomunikowane zarówno z Wrocławiem, jak i np. ze Świdnicą oraz innymi pobliskimi miastami, w których siedziby ma wiele przedsiębiorstw.

Ceny lokali we wspominanych inwestycjach zaczynają się od 319 tys. zł. W tej kwocie można nabyć przestronne, ustawne dwupokojowe mieszkanie na osiedlu Lokum Monte z niemal 50-metrowym ogródkiem.

Zarówno we Wrocławiu, jak i w Krakowie przewidujemy budowę inwestycji z lokalami, które idealnie nadają się na wynajem wakacyjny czy biznesowy. Stale obserwujemy rynek i reagujemy na zapotrzebowanie, które na nim występuje.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robyg S.A.

Mamy bardzo atrakcyjną ofertę mikroapartamentów Modern Space w warszawskich Włochach. Obecnie oferta obejmuje jednostki o metrażach od 17 do 39 mkw. Budynek jest zaawansowany konstrukcyjnie. To jest także ciekawa alternatywa dla osób szukających małych biur, wraz z opcją wykończenia i aranżacji. Mikroapartamenty Modern Space w sąsiedztwie projektu City Sfera to doskonała lokata kapitału. Pierwsza oferta mieszkań blisko centrum Warszawy, niedaleko Dworca Zachodniego. Klienci kupujący mikroapartament mają możliwość wykończenia pod klucz we współpracy z wybranym wykonawcą, mogą także skorzystać z opcji zarządzania wynajmem.

Notujemy coraz większe zainteresowanie formatem mikroapartamentów, zarówno pod wynajem, jako drugie mieszkanie, jak i jako mieszkanie dla studentów czy do pracy. Dlatego zdecydowaliśmy się wprowadzić dodatkową pulę lokali do sprzedaży i oferujemy także możliwość aranżacji lokali w formie małych biur. W pobliżu Modern Space jest rozbudowana infrastruktura handlowa, usługowa i biurowa. Części wspólne zostały starannie zaaranżowane w najwyższym standardzie. Są to duże, jasne i nowoczesne przestrzenie. Warto zwrócić uwagę na zaawansowany pakiet usług w budynku – recepcja, concierge, ochrona, elektroniczne zamki, strefa biurowa, pralnia, suszarnia, czy fitness. Inwestycja będzie jeszcze bardziej opłacalna w przypadku skorzystania z opcji odliczenia podatku VAT.

Ponadto oferujemy atrakcyjne mieszkania, także możliwe na wynajem, w Gdańsku w osiedlach Nowa Letnica i Zajezdnia Wrzeszcz. Są one świetnie zlokalizowane, blisko centrum. W najnowszym etapie Zajezdni Wrzeszcz oferujemy mieszkania w metrażach 35-119 mkw.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Najchętniej wybieraną inwestycją przez inwestorów pod wynajem jest obecnie Metro Park. To dwuetapowy projekt zlokalizowany w Warszawie na pograniczu Bielan i Żoliborza, zaledwie 5 minut pieszo od stacji metra Słodowiec. Pierwszy etap jest na ukończeniu i będzie oddany do użytkowania jeszcze w tym roku. W czerwcu br. rozpoczęliśmy przedsprzedaż mieszkań w drugim etapie projektu. Najtańszy lokal jednopokojowy można kupić w cenie od 273 tys. zł.

Joanna Cendrowska, rzeczniczka prasowa Grupy Eiffage Polska

Inwestycje prowadzone obecnie przez Eiffage Immobilier Polska skierowane są przede wszystkim do klientów indywidualnych. Część mieszkań trafia naturalnie w ręce inwestorów, dla których zakup stanowi doskonałą lokatę kapitału. Są to jednak transakcje ograniczone do konkretnych metraży.

Równie istotna jest dla nas współpraca z inwestorami instytucjonalnymi. W 2020 roku to właśnie EIP przeprowadziło jedną z pierwszych w Europie Środkowo-Wschodniej transakcji sprzedaży mieszkań do funduszu. To zainicjowało kolejne duże transakcje na rynku PRS, co utwierdza nas w przekonaniu, że to właściwy kierunek rozwoju naszej firmy.

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu Aurec Home

Często spotykamy się ze zjawiskiem kupowania mieszkań pod wynajem przez dużych inwestorów. Wielką zaletą naszych inwestycji jest dobra komunikacja z innymi częściami miasta, a to ma olbrzymie znaczenie dla osób wynajmujących. Przykładowo, mimo że nie położone w ścisłym centrum miasta, Miasteczko Jutrzenki znajduje się przy stacji kolejki WKD Raków oraz przystanków licznych linii autobusowych. Stąd olbrzymie zainteresowanie zakupem mieszkań pod wynajem w tej inwestycji, podobnie jak w przypadku osiedla Fabrica Ursus, które położone jest tuż przy stacji PKP i dojazd do centrum Warszawy zajmuje zaledwie kilkanaście minut.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Z naszych doświadczeń wynika, że mieszkania na second-home kupowane są w dużych aglomeracjach. W naszym przypadku są to zakupy w Gdańsku w inwestycji Wolne Miasto i Warszawie w inwestycji Przy Arsenale.

Wojciech Chotkowski, prezes zarządu Aria Development

Obecnie nie mamy klientów kupujących na wynajem wakacyjny. Klienci indywidualni pod najem długoterminowy nabywają przede wszystkim kawalerki lub mieszkania dwupokojowe. Ze względu na bliskość Zalewu Zegrzyńskiego, terenów zielonych oraz szpitala największy popyt na lokale na wynajem notujemy w nowym Osiedlu Natura 2 w Wieliszewie. Ceny najmniejszych, 29 metrowych mieszkań zaczynają się od 199 tys. zł. Nie wykluczamy aktywności w segmencie rynku mieszkań na najem w przyszłości.

Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel Development

Niedawno zakończyliśmy sprzedaż apartamentów projektowanych z myślą o wykorzystaniu ich jako lokali pod wynajem wypoczynkowy, krótkoterminowy lub second home. Mowa o Apartamentach Koło Brzegu położonych w kołobrzeskiej dzielnicy Podczele. I chcę podkreślić, że to nie było nasze ostatnie słowo na Wybrzeżu. Nabyliśmy nieruchomości, na których powstaną nowe inwestycje o podobnym charakterze. Obecnie są w fazie koncepcyjnej projektu.

Inwestorzy zainteresowani wynajmem biznesowym w Poznaniu chętnie pytają o naszą najnowszą inwestycję - FIQUS Marcelin. Położenie w zachodniej części miasta, bliskość kilku kompleksów biurowych i świetny dojazd ważnymi ulicami sprawiają, że FIQUS szybko zdobywa popularność. Najniższe ceny mają mieszkania jednopokojowe, które oferujemy od 250 tys. zł.

Beata Cywińska, wiceprezes zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa

Dzięki lokalizacji w Śródmieściu Gdańska, jednego z najpiękniejszych miast Polski, nasza inwestycja ATOL postrzegana jest jako miejsce warte zaangażowania kapitału pod wynajem wakacyjny. Wielu naszych klientów dokonało zakupu mieszkania, aby wynajmować i czerpać z niego zyski. Obecnie najtańsze mieszkanie w tej inwestycji to lokal na czwartym piętrze o powierzchni 58 mkw. w cenie około 648 tys. zł.

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Znamy oczywiście statystyki odnośnie najemców inwestycyjnych, nie monitorujemy jednak dalszego przeznaczenia i sposobu najmu mieszkań przez naszych klientów. Projektując nasze inwestycje raczej nie skupiamy się na ich atrakcyjności w kontekście najmu krótkoterminowego, ponieważ oceniamy go, jako uciążliwy dla mieszkańców, jednak dalsze przeznaczenie lokali jest oczywiście w gestii ich właścicieli. Naszą rolą jest stworzenie jak najlepszych miejsc do mieszkania i życia dla naszych klientów.

Anna Dużyńska, CEO w Equilis Poland

W tej chwili nie posiadamy jeszcze mieszkań w sprzedaży, dlatego za wcześnie na odpowiedź na to pytanie. Z dużym zainteresowaniem przyglądamy się rynkowi trójmiejskiemu, gdzie kupno mieszkań pod wynajem wakacyjny lub jako second-home jest bardzo popularne. Być może w przyszłości Equilis będzie mógł pochwalić się takim projektem w portfolio.

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Inwestycją, w której lokale nabywane są przez klientów w celach inwestycyjnych jest prestiżowa Sol Marina. To unikalny projekt powstający nieopodal Wyspy Sobieszewskiej z własną mariną, oferujący apartamenty z możliwością zakupu również prywatnych miejsc do zacumowania jachtu lub łodzi motorowodnej. Pierwszy etap tej inwestycji został właśnie zakończony.

Z uwagi na duże zainteresowanie projektem, planujemy realizację kolejnych dwóch etapów tego projektu oraz budowę Condohotelu Sol Marina. Będzie to dziesięciopiętrowy budynek hotelowy, oferujący 130 pokoi i 15 apartamentów wraz z pełnym zapleczem, basenem, strefą saun oraz restauracją. Ceny netto lokali dostępnych w inwestycji Condohotel Sol Marina zaczynają się od 398 tys. zł. W pierwszym etapie projektu Sol Marina można natomiast kupić apartament w cenie od 655,7 tys. zł netto.

Kolejną inwestycją realizowaną z myślą o osobach zainteresowanych wynajmem krótkoterminowym jest Villa Neptun, zlokalizowana na Wyspie Sobieszewskiej niedaleko Martwej Wisły, oferująca 40 apartamentów w cenach od 439 tys. zł netto.

Nie sposób nie wspomnieć również o inwestycji Lazur Park, w przypadku której mamy klientów, którzy kupują mieszkania zarówno w celach inwestycyjnych, jak i w charakterze apartamentu typu second home. Wyspa Sobieszewska to idealne miejsce dla inwestorów, którzy poszukują apartamentów oddalonych zaledwie o kilometr od piaszczystej plaży, a jednocześnie świetnie skomunikowanych z centrum Gdańska, dzięki czemu wszystkie atrakcje turystyczne są w tej unikatowej lokalizacji na wyciągnięcie ręki.

Dompress.pl/RO

CZYTAJ TEŻ: Coraz więcej ograniczeń dla niezaszczepionych