Ozdoba: Chcemy zaostrzyć kary za zaśmiecanie m.in. plaż i lasów

Chcemy zaostrzyć kary dla osób, które przyczyniają się do degradacji środowiska. Planowana nowelizacja przepisów zakłada, że grzywna za zaśmiecanie plaż, lasów, terenów przy jeziorach, szlaków górskich wzrośnie z 500 do 5 tys. zł - powiedział w środę w Gdańsku wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

Podczas briefingu na plaży w gdańskim Brzeźnie wiceszef MKiŚ zainaugurował kampanię edukacyjną „Nie śmiecę, wybieram czystą plażę”. W ramach przedsięwzięcia w miejscowościach nadmorskich pojawiły się plakaty, bilbordy zachęcające mieszkańców i turystów do sprzątania po sobie.

„Poprzez naszą akcję chcemy uświadamiać obywateli, że zaśmiecanie plaż jest karygodne. Apelujemy, by podczas wakacyjnych wycieczek i wypoczynku nie pozostawiać śmieci na plażach. Nie chodzi tu tylko o walory estetyczne, ale o realne zagrożenie dla morskiej flory i fauny, a także dla nas samych”- zaznaczył Ozdoba.

Przypomniał, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt zmian w kodeksie wykroczeń, zwiększający kary za porzucanie odpadów. Resort chce też zmian w kodeksie karnym i podniesienia kar za przestępstwa przeciwko środowisku.

„Chcemy zaostrzyć kary dla osób, które przyczyniają się do degradacji środowiska. Planowana nowelizacja przepisów zakłada, że grzywna za zaśmiecanie zarówno plaż, lasów, zieleńców, terenów przy jeziorach, jak i szlaków górskich wzrośnie z 500 zł do nawet 5 tys. zł. To także obligatoryjność sprzątnięcia. Jeśli chodzi o kodeks karny, to zaostrzamy przepisy dotyczące przestępstw środowiskowych. Tutaj również kary będą znacznie wyższe” – wyjaśnił Ozdoba.

Dodał, że w ubiegłym tygodniu projekt nowelizacji przepisów został wpisany do harmonogramu prac rządu.

„Chyba nikt nie ma wątpliwości, że mandaty za zaśmiecanie są dzisiaj zbyt niskie. Przepisy w tym zakresie nie były nowelizowane od lat 90-tych. Te kary powinny być o wiele bardziej dotkliwe. Musimy jednak pamiętać, że ważne są także działania edukacyjne i promocja odpowiednich zachowań” – podkreślił.

Zachęcił też do korzystania z formularza, dzięki któremu można anonimowo poinformować o nieprawidłowościach, podejrzeniu popełnienia przestępstwa środowiskowego. Znajduje się on na stronie internetowej GIOŚ: www.gios.gov.pl.

„Do tej pory otrzymaliśmy 300 zgłoszeń. Część sprawców udało się nam złapać na gorącym uczynku” – przekazał wiceminister klimatu.

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Szymon Gajda zwrócił uwagę, że w czasie pandemii ilość śmieci pozostawianych na plażach wzrosła dwukrotnie.

„W tej chwili z gdańskich plaż zbieranych jest około 500 ton śmieci rocznie. Większość z nich to odpady szklane. Mam nadzieję, że poprzez działania edukacyjne i legislacyjne ten problem zacznie znikać. Polskie morze każdego roku przyciąga rzesze wczasowiczów. Zależy nam, aby trafił do nich jasny przekaz: niczego nie należy zostawiać w piasku na plaży. Odpady wyrzucamy do kosza lub zabieramy ze sobą. Zostawiajmy po sobie czyste miejsce. Kultura osobista wymaga tego, aby po sobie sprzątać. Plaża to nasze dobro narodowe”- powiedział Gajda.

PAP/kp