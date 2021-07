Polski Ład: premier spotkał się z ministrami zdrowia, infrastruktury, finansów i rodziny

O realizacji Polskiego Ładu premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w środę z ministrami: zdrowia, infrastruktury, finansów i rodziny.

Polski Ład to szereg kolejnych inwestycji drogowych i kolejowych w całym kraju; to także pozytywne rozwiązania dla rodzin - podkreślił rzecznik rządu Piotr Müller.

W środę premier spotkał się z ministrami: zdrowia, infrastruktury, finansów i rodziny dotyczące realizacji Polskiego Ładu.

O kolejnych spotkaniach informował na Twitterze rzecznik rządu publikując zdjęcia premiera z poszczególnymi ministrami.

Z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim - przekazał Müller - Morawiecki rozmawiał m.in. o stanie realizacji programu Profilaktyka 40+, zwiększeniu nakładów na służbę zdrowia, weryfikacji jakości świadczeń przez pacjentów, cyfryzacji zapisów do lekarzy.

Z kolei głównym tematem rozmów z ministrem finansów Tadeuszem Kościńskim i wiceministrem Janem Sarnowskim było zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. i podwyższenie progu podatkowego do 120 tys.

Obecnie realizowanych jest 113 zadań z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych o długości 1468 km. Polski Ład to szereg kolejnych inwestycji drogowych i kolejowych w całym kraju, o których premier Morawiecki rozmawiał dzisiaj z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem i wiceministrem Rafałem Weberem - napisał rzecznik rządu.

Program Polski Ład to pozytywne rozwiązania dla rodzin. To m.in. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - czyli wsparcie dla najmłodszych dzieci, budowa kolejnych żłobków i przedszkoli, bardzo prosta budowa domu do 70m. kw. oraz wsparcie w zakresie zakupu mieszkania bez wkładu własnego” - podkreślił Müller publikując zdjęcia z minister rodziny Marleną Maląg.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł. PAP/RO

