Kolejny milion szczepionek dla Włoch

Włochy otrzymają w sierpniu dodatkowy 1 milion doz szczepionki Pfizera - ogłosiła Kancelaria premiera Mario Draghiego. Dawki te, wyjaśniono, pozwolą zakończyć kampanię szczepień do 30 września.

W komunikacie włoski rząd podkreślił, że decyzja o zwiększeniu dostaw szczepionek to rezultat „owocnej rozmowy” między premierem a przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Preparat będzie przysyłany do Włoch począwszy od drugiego tygodnia sierpnia. Jak zaznaczono, pozwoli to urzędowi komisarza do spraw pandemii „bezpiecznie zakończyć kampanię szczepień do 30 września”.

Po tym, gdy rząd Draghiego zapowiedział wprowadzenie od 6 sierpnia obowiązku przepustki Covid-19 przy wstępie do wielu miejsc publicznych, na szczepienia w ciągu kilku dni zapisało się następnych kilkaset tysięcy osób.

Dotychczasowy bilans kampanii w kraju to ponad 31 milionów całkowicie zaszczepionych osób, czyli 58 proc. ludności.

PAP/ as/