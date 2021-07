Premier: Polski Ład jest zwycięstwem Polaków

Zwyciężamy; Polski Ład, to zwycięstwo Polaków, my się będziemy rządzić po naszemu - podkreślił w czwartek premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu w Starym Sączu. Wracamy w koleiny zwycięstwa i triumfów; „donosy i strachy na Lachy niczego nie zmienią” - oświadczył.

Pokazaliśmy czym jest naprawa instytucji, naprawa finansów publicznych; bo nie byłoby pieniędzy ani na zabytki w Starym Sączu, ani na 500 plus, ani na 13. emerytury, ani na wielki program +Czyste powietrze+, największy program, który ma zapewnić czyste środowisko w czasach III Rzeczpospolitej - podkreślił szef rządu podczas spotkania z mieszkańcami Starego Sącza.**

Nawiązując do swojego spotkania z samorządowcami, relacjonował, że burmistrz Rabki „mówił, jak bardzo pieniądze rządowe pomogły w zapewnieniu lepszego powietrza, czystszego powietrza”. „Tak, nasza polityka to nie jest +zbij termometr+, tak jak naszych poprzedników. Bo co oni zrobili, żeby dbać o środowisko? Zmienili wskaźniki” - podkreślił.

„My się nie boimy trudnych problemów” - oświadczył premier. „Złapaliśmy tego byka za rogi i staramy się walczyć o czyste powietrze, właśnie angażując środki publiczne, środki, które zabraliśmy mafiom VAT-owskim. One idą na polskie emerytury, na polską turystykę, na polskie czyste powietrze, na 500 plus, na zabytki” - mówił Morawiecki. Zaznaczył, że „to jest właśnie polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości”.

Odnosząc się do przeciwników politycznych, jak mówił wcześniej - „oszustów”, którzy donoszą na Polskę do Brukseli - Morawiecki powiedział do zebranych: „Jak widzę takich wspaniałych ludzi, którzy kochają swoją wielką ojczyznę, Rzeczpospolitą, którzy mają szacunek do małej ojczyzny, kochają ją także, to wiem, że te wszystkie donosy, te wszystkie strachy na Lachy niczego nie zmienią. Bo jesteśmy narodem zwycięzców”. Za te słowa premiera nagrodzono oklaskami.

„Choć historia nas poturbowała, to dzisiaj wracamy w koleiny zwycięstwa, tego, co nasi przodkowie doświadczali - wspaniałych triumfów” - dodał. „Do tego pcha nas wola walki, nasz gen zwycięstwa. A jeśli ktoś wątpi, to przypomnijmy sobie to, że z tej wspaniałej Sądeckiej Ziemi pochodzi kilka firm, które podbijają Europę” - powiedział.

Szef rządu zaznaczył, że „to jest współczesna walka i Polacy pokazują, jak być zwycięzcą”. „Zwyciężamy. Polski Ład, to zwycięstwo Polaków. My się będziemy rządzić po naszemu” - zapowiedział Mateusz Morawiecki.

Polski Ład oznacza największe inwestycje, jakie do tej pory były przez ostatnie 30 lat; to inwestycje w polskie rodziny, polskich pracowników, polskie firmy, a także w środowisko naturalne - mówił Mateusz Morawiecki w Starym Sączu.

Premier podczas spotkania z mieszkańcami na starosądeckim rynku wskazywał, że rząd koncentruje się teraz na przyszłości i przykładem tego jest program Polski Ład.

Dokument ten - jak mówił - oznacza największe inwestycje od ostatnich 30 lat. To inwestycje w polskie rodziny, polskich pracowników, polskie firmy, a także w środowisko naturalne - wymienił szef rządu.

Jak dodał, „dzisiaj stajemy się narodem zwycięzców, narodem sukcesu”. „Ten sukces oznacza, że dzisiaj po raz pierwszy możemy wybierać naszą przyszłość, możemy walczyć nie tylko o wolność od opresji zewnętrznej, od niewoli, od wojny, od zniewolenia komunistycznego, ale możemy walczyć o wolność stanowienia o swoim własnym losie” - podkreślił Morawiecki.

Nasi przeciwnicy polityczni teraz mówią, że to oni wymyślili 500 plus. Jak słyszałem odpowiedź pani premier Ewy Kopacz, to chyba średnio potrafiła to opowiedzieć. (…) (Są autorami - red.) oszczerstw i donosów w Brukseli na Polskę, a my się chcemy rządzić w Polsce po polsku i nie będziemy słuchać tego, co donosiciele na nas mówią do Brukseli, nie boimy się tego” - dodał premier.

Premier mówił do mieszkańców, że Stary Sącz, to miasteczko „arcypolskie”, które odzwierciedla polskie wartości, kulturę i tradycje.

To miasto ma wspaniała historię, ale nie tylko o historii powinniśmy myśleć - mówił szef rządu i podkreślił, że Stary Sącz utożsamia zarówno piękno dawanej Polski, ale też jest przykładem rozwoju i nowoczesności.

Z tej wspaniałej sądeckiej ziemi pochodzi kilka firm, które w trakcie kilkudziesięciu lat stały się firmami, które podbijają Europę. To jest współczesna walka i Polacy pokazują jak być zwycięzcą - mówił Mateusz Morawiecki.

Polski Ład to zwycięstwo Polaków. My się będziemy rządzić po naszemu. To standardy życia zachodniego, ale zasady życia według polskich tradycji, wiary. W tych wszystkich programach obniżki podatków, wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników, dbałości o klimat i środowisko, o tempo rozwoju, o politykę społeczną, o emerytów, seniorów - w tym wszystkim odnajdujemy sukces Polski. To jest wola walki, to jest nasz gen zwycięzców - dodał premier.

