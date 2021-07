Ustawa medialna - dobra państwa kluczowe

Müller: Kierunkowe kwestie dotyczące ścisłego uregulowania tych przepisów już w tej chwili obowiązują i są analogiczne chociażby do tego, co funkcjonuje w Austrii, nie mówiąc o tym, że są dużo łagodniejsze niż te, które funkcjonują we Francji, bo tam w ogóle spółki spoza Francji to już nie mogą mieć większości kapitału w spółkach medialnych