Premier: Apeluję o szczepienie się przeciw COVID-19

Apeluję o szczepienie się przeciw Covid-19; to co dzieje się w Europie Zachodniej wskazuje na ryzyko; 99 proc. najbardziej dramatycznych przypadków zakażeń to osoby niezaszczepione - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Na konferencji prasowej po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego premier zwracał uwagę, że w ostatnich dniach notujemy nieco powyżej 100 przypadków dziennie zakażeń koronawirusem, zajętych łóżek w szpitalach mamy około 300, z kolei w użyciu jest około 40 respiratorów.

„Zdaję sobie sprawę z tego, że te liczby po prawie półtora roku walki z koronawirusem nie robią wrażenia na większości Polaków” - powiedział Morawiecki, zwracając uwagę, że często przewaga nad Covid-19 okazywała się krótkotrwała i krucha.

Zaapelował do Polaków o szczepienie się przeciwko Covid-19.

„W Europie Zachodniej - w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji - notuje się po kilkanaście, a nawet dwadzieścia kilka tysięcy przypadków koronawirusa dziennie. Trendy oceniane są różnie, ale to, co dzieje się w Europie Zachodniej wskazuje na ryzyko” - mówił premier.

Podkreślił, że „dzisiaj zaszczepienie się jest jedyną i bardzo skuteczną metodą walki z koronawirusem”.

Morawiecki wskazywał, że ofiarą koronawirusa w ogromnej większości padają ludzie niezaszczepieni. „To jest 99 proc. najbardziej dramatycznych przypadków. Trudno o lepszy dowód na to, jakim remedium faktycznie są szczepionki” - podkreślił szef rządu.

PAP/kp