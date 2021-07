„Droga do Zdrowia z PZU” w kolejnych miastach!

Po sukcesie akcji pilotażowej, podczas której mobilne gabinety PZU zawitały do sześciu miejsc w południowo‑wschodniej Polsce, tym razem bezpłatne badania profilaktyczne będzie można wykonać w miejscowościach turystycznych na terenie całego kraju

Podczas pilotażu „Drogi do Zdrowia z PZU” mobilne gabinety medyczne przemierzyły w czerwcu ok. 3,5 tys. km i odwiedziły Zamość, Rzeszów, Stalową Wolę, Hrubieszów, Świdnik oraz Lublin. Łącznie wykonaliśmy niemal 3 tys. badań i konsultacji medycznych, a dzięki szybkiej reakcji lekarzy sześciu pacjentom dosłownie uratowano życie. Ich stan był na tyle poważny, że trzeba było wezwać karetkę i odwieźć ich do szpitala. Podobnie jak w czerwcu, podczas wakacyjnej edycji „Drogi do Zdrowia z PZU” wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań, takich jak USG płuc, spirometria, EKG, pomiar poziomu cukru, cholesterolu i ciśnienia krwi. Wyniki na miejscu oceni internista, a w przypadku spirometrii i USG płuc – pulmonolog. Można będzie również sprawdzić zmiany skórne i skorzystać z porad dermatologa, a także wykonać analizę składu ciała podczas konsultacji z dietetykiem.

Akcję „Droga do Zdrowia z PZU” rozpoczęliśmy, aby pomóc Polakom w walce z długotrwałymi następstwami zarówno zachorowań na COVID-19, jak i przerwy w regularnych badaniach oraz konsultacjach lekarskich. Po miesiącu pilotażu widzimy, że dobrze odczytaliśmy potrzeby w tym zakresie. W naszych mobilnych strefach zdrowia w ciągu czerwcowych weekendów wykonaliśmy prawie 3000 badań i konsultacji. Sukces akcji bardzo nas cieszy i motywuje do jej kontynuowania. W lipcu i sierpniu zawitamy do kolejnych siedmiu miast, przede wszystkim w regionach, gdzie Polacy spędzają wakacje. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania mobilnych stref zdrowia PZU mieszkańców i turystów – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

W każdym z miast na trasie strefy zdrowia PZU będą czynne w godz. 9.00–19.00. Nie są potrzebne wcześniejsze zapisy, każdy będzie mógł skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich. Akcja potrwa do końca wakacji. W mediach społecznościowych PZU na bieżąco będą podawane informacje o dokładnych lokalizacjach mobilnych stref zdrowia w miejscowościach:

31.07–01.08 – Brusy (Pomorze) 07–08.08 – Augustów 14–15.08 – Polańczyk 21–22.08 – Zakopane 28–29.08 – Szklarska Poręba

Wakacyjna edycja „Drogi do Zdrowia z PZU” rozpoczęła się w Giżycku. Strefa była obecna w Porcie Ekomarina przez cały weekend 17–18 lipca. W pobliskiej bazie Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przekazano ratownikom pianki neoprenowe i skafandry niezbędne do akcji na wodzie. Z kolei w weekend 24–25 lipca mobilne gabinety medyczne dotarły do Kołobrzegu. Najbliższy przystanek na trasie „Drogi do Zdrowia z PZU” to Brusy w powiecie chojnickim na Pomorzu, gdzie z bezpłatnych badań będzie można skorzystać 31 lipca i 1 sierpnia na placu targowym przy Urzędzie Miejskim. Warto zadbać o profilaktykę zdrowotną również podczas pobytu na wakacjach i odwiedzić strefy zdrowia PZU.