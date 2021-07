PESA zdobywa kolejne europejskie rynki

Wiodący polski producent taboru szynowego dopasowuje swoje pojazdy do coraz wyższych wymogów ekologicznych. PESA Bydgoszcz, której inwestorem jest Polski Fundusz Rozwoju ogłosiła właśnie w swojej nowej strategii, że będzie produkować pojazdy zeroemisyjne i przystosowane do wykorzystania zasilania wodorowego („hydrogen ready”)

PESA należy do najnowocześniejszych polskich producentów, który z powodzeniem zdobywa kolejne rynki eksportowe. Po uzyskanych ostatnio kontraktach z czeskimi kolejami (Ceske Drahy) oraz rumuńskim miastem Jassy, PESA wygrała przetargi na dostawę tramwajów dla bułgarskiej stolicy Sofii, słowackich Koszyc, a w poniedziałek podpisała umowę z rumuńskim miastem Craiova. Jednocześnie zgodnie z planem realizuje produkcję zamówionych pojazdów dla Kolei Dolnośląskich, Małopolskich, czeskiego RegioJet, czy tramwajów dla Śląska i Torunia.

Ogłoszona właśnie przez bydgoskiego producenta Strategia z perspektywą 2025+ zakłada między innymi rozwój nowych technologii i narzędzi IT, optymalizację kosztową obecnych produktów, przebudowę modelu biznesowego i organizacyjnego Grupy. W planach jest konsolidacja funkcji wsparcia dla klientów, zbudowanie rentownego segmentu posprzedażowego ale przede wszystkim rozwój platformy pojazdów Regio 160 i zdobycie kompetencji dla produkcji taboru o prędkości powyżej 200km/godz. Wszystko to ma przynieść spółce wzmocnienie pozycji lidera krajowego rynku i ekspansję na kolejnych rynkach zagranicznych.

PESA jako największy krajowy producent taboru kolejowego dzięki stabilnemu inwestorowi, jakim jest PFR SA, może skoncentrować się dziś na rozwijaniu nowoczesnych technologii oraz nowych pojazdów odpowiadających potrzebom pasażerów, przemysłu oraz wymogów środowiskowych. Przykładem są lokomotywy z napędem wodorowym lub pojazdy regionalne, które wejdą do eksploatacji w najbliższym czasie. Wierzę, że realizacja tej strategii będzie służyła rozwojowi spółki, czyniąc ją największym producentem nowoczesnego taboru kolejowego w Europie Środkowo-Wschodniej – powiedział Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju SA.

W tej chwili PESA realizuje produkcję elektrycznych zespołów trakcyjnych ELF2 dla Kolei Małopolskich i Kolei Dolnośląskich, nowego pojazdu 654 dla czeskiego przewoźnika Regio Jet, Linków dla NEB i pojazdów nowej generacji z ekologicznymi silnikami klasy Stage V dla Ceskich Drah, lokomotyw Gama dla RCP, Pol Miedź Trans PCC Intermodal oraz tramwajów dla Śląska, Torunia i rumuńskiego Jassy. W poniedziałek Grupa podpisała umowę tramwajów dla kolejnego miasta w Rumunii - Craiova.

To, że dostarczamy na czas pojazdy z których zadowoleni są nasi klienci jest efektem zmian wprowadzonych we wszystkich obszarach. Poprawiliśmy bezpośrednie relacje z przewoźnikami, analizujemy rynkowe trendy, dostosowaliśmy projekty pojazdów do potrzeb klientów, mamy lepsze relacje z poddostawcami i kooperantami, rozpoczęliśmy technologiczny przełom w produkcji, stawiamy na robotyzację i automatyzację, wiarygodnie i zdyscyplinowanie zarządzamy procesami finansowymi i rozliczeniami. Wszystko to tworzy nowy wizerunek PESA - podkreślił Krzysztof Zdziarski, Prezes Zarządu PESA Bydgoszcz.

W ramach nowej strategii PESA stawia na pojazdy zeroemisyjne. Najważniejszym projektem wdrażanym do produkcji jest platforma Regio160. Jej głównym założeniem jest jedna standardowa konstrukcja, która dzięki modułowości zabudowy pozwala konfigurować pojazdy o różnych napędach i dostosowanej do potrzeb przewoźnika zabudowie. W ramach Regio160 zaprojektowano różne typy pojazdów - ezt zasilany z trakcji, ezt z dodatkową baterią czy np. ezt zasilany z trakcji i ogniwa wodorowego, który może być wykorzystywany zarówno na liniach zelektryfikowanych, jak i pozbawionych trakcji. Konsekwentnie rozwijane będą również projekty związane z napędami wodorowymi - lokomotywa manewrowa zasilana z ogniw wodorowych zostanie zaprezentowana na targach TRAKO, a zebrane przy jej produkcji doświadczenia zostaną wykorzystane w rozpoczętych już pracach nad wodorowym pojazdem pasażerskim. PESA przygotowuje się również do produkcji pojazdów z prędkościami powyżej 200 km/h. Te projekty spółka będzie realizować z partnerami zewnętrznymi, nie wyklucza współpracy zarówno z dostawcami gotowych rozwiązań czy technologii, jak i z producentami taboru.

Portfolio firmy uzupełnią lokomotywy w ramach rozwijanej rodziny Gama - będą to lokomotywa dwunapędowa (elektryczno-spalinowa), lokomotywa elektryczna z silnikiem dojazdowym oraz lokomotywa wielosystemowa, która ma poruszać się z prędkością do 200 km/godz.

Stale znaczący udział w przychodach mają mieć usługi z obszaru posprzedażowego (after sale) - PESA rozwija je poprzez konsolidację w ramach Grupy, a poza zakładami ZNTK zlokalizowanymi w Mińsku Mazowieckim w ciągu kilku lat powstać mają krajowe i zagraniczne oddziały świadczące usługi serwisowe i konserwacyjne.

Strategia realizowana jest w oparciu o cząstkowe cele w ramach 16 projektów strategicznych i szczegółowo zaplanowana na najbliższe pięć lat.

Najbliższe tygodnie będą dla Grupy PESA bardzo pracowite - spółka rozpoczyna dostawy pojazdów dla Kolei Małopolskich, czy tramwajów dla Jassy oraz testy ezt 654 dla Regio Jet i lokomotywy wodorowej. Premiery tych dwóch ostatnich pojazdów odbędą się podczas wrześniowych Targów Trako w Gdańsku.