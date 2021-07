Uhelna pustynia? Jaka jest prawda o czeskiej miejscowości?

Brak wody w miejscowości Uhelna stał się ważnym tematem w czeskich mediach. Czy istotnie problemy z dostepem do wody w tej miejscowości wynikają, jak utrzymują niektórzy po czeskiej stronie, z powodu rabunkowej polityki niedalekiej elektrowni węgla brunatnego Turów? A może prawda jest inna?

Czeskie władze od wielu miesięcy utrzymują, iż w miejscowości Uhelna trwa kryzys związany z brakiem dostępu do wody. Prawda okazuje się jednak nieco inna - o czym mówią… sami mieszkańcy miejscowości!

Pytani o problemy z wodą mieszkańcy Uhelnej wyraźnie wskazują, że to nie kopalnia Turów jest problemem, a nierozsądne zachowanie niektórych lokalnych gospodarzy. Wspominają oni np. o zasypywaniu gruzem starych studni, które potem - odkopywane - nie są zdolne już do dostarczenia niezbędnej dla gospodarstw ilości wody. „A potem mówią, że to z winy kopalni” - mówi jeden z mieszkańców.

Woda w miejscowości nie tylko więc jest, ale też gospodarstwa mają jej tyle, by zasilić swe pola czy nawet… rozstawić składane baseny latem!

„Studnia o 15 metrowej głębokości, nieużywana wysycha” - wskazuje mieszkaniec Uhelnej, dodając: „Niektórzy z nas mają studnie i mają w nich wodę. Jednak nie musimy używać studni, mamy wodociąg”.

Nie trzeba jednak tylko wsłuchiwać się w głos lokalnej społeczności - można też zapytać Czeskie Wodociągi. Te wyraźnie wskazują, iż mieszkańcy Uhelnej „aktualnie nie odczuwają niedoborów wody”.

To nie koniec, bowiem okazuje się, że miejscowość nie tylko ma dostęp do studni głębinowej, ale z owej studni odprowadzany jest… nadmiar wody! Nawet gdyby założyć, iż to źródło wody w jakiś sposób zostanie ograniczone, to Uhelna nadal ma dostęp do wody z dwóch innych źródeł.

Tym samym z przykrością należy stwierdzić, iż informacja o brakach wody w miejscowości Uhelna jest typowym fake-newsem służącym do utrwalenia pewnego błędnego przekonania wśród opinii publicznej.

Sami mieszkańcy miejscowości potwierdzają to, mówiąc, iż objawiły się pewne obawy co do dostępu do wody, ale nie znalazły one potwierdzenia w rzeczywistości: „Niektórzy boją się, że stracą dostęp do wody. Sam mieszkam tu od dziecka i woda tu jest stale od 40 lat. Na razie się nie skończyła” - podsumowuje żartobliwie mieszkaniec Uhelnej.

Problem z wodą dla miejscowości może jednak wystąpić… jednak nie będzie on miał swego źródła w kopalni Turów lecz pobliskiej żwirowni, która jest umiejscowiona niebezpiecznie blisko źródła wody dla wsi. Istotnym czynnikiem może być też ocieplenie klimatu, oddziałujące powszechnie na zasoby wodne - nie tylko w Czechach.