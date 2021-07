Ostry spór o przepustki covidowe! Nowe rygory we Włoszech

Dwie trzecie Włochów popiera wprowadzony przez rząd wymóg przepustki Covid-19 przy wejściu do wielu miejsc i na masowe imprezy - wynik sondażu publikuje w sobotę dziennik „Corriere della Sera”. Większość osób uważa protesty przeciwko przepustce za błąd.

Na mocy decyzji rządu Mario Draghiego od 6 sierpnia przepustkę, wystawioną na podstawie szczepienia, wyleczenia z Covid-19 lub testu, trzeba będzie okazywać przy wejściu do restauracji w zamkniętych pomieszczeniach, placówek kultury, na basen, do siłowni, na imprezy sportowe i targowe oraz na zjazdy i do parków rozrywki.

Nie aprobuje tych przepisów 24 procent mieszkańców Italii, wskazując, że stanowią one poważne naruszenie wolności osobistej i zagrożenie dla działalności gospodarczej - podaje gazeta.

Jak wynika z sondażu, szerzenie się wariantu koronawirusa Delta sprawiło, że jedna trzecia Włochów jest zaniepokojona ryzykiem zakażenia, a ponad połowa martwi się w trosce o cały kraj.

Prawie jedna czwarta ankietowanych popiera organizowane regularnie protesty przeciwko tzw. zielonej przepustce. 58 procent twierdzi zaś, że są one błędem.

PAP/kp