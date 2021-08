Kradną i tną na części! To ulubione auta złodziei

W czołówce kradzionych aut królują marki niemieckie – wynika z danych policji. W Warszawie trzeba uważać na samochody japońskie, a w Poznaniu francuskie - czytamy w poniedziałkowej „Rzeczpospolitej”.

Jak podała gazeta, w pierwszej połowie tego roku w Polsce zginęło 3729 samochodów – to o 80 mniej niż w tym samym okresie ubiegłego. Ponieważ ich legalizacja w kraju praktycznie jest niemożliwa, złodzieje przestawili się na demontaż aut i ich sprzedaż na części. Spadł także przemyt kradzionych samochodów za granicę. Plagą stały się za to kradzieże katalizatorów.

Najwięcej kradzieży było w Warszawie i okolicach – łącznie 898, to o 44 mniej niż rok temu o tej porze – wynika z danych, do których dotarła „Rz”. Zaraz potem w woj. dolnośląskim, gdzie łupem złodziei padło 535 aut, w wielkopolskim, gdzie skradli ich 361, i na Śląsku – 329. O połowę spadły kradzieże w woj. lubuskim – z 205 do 105. Z kolei najrzadziej auta ginęły w woj. świętokrzyskim – ukradziono ich tylko 26.

Według „Rz” policja nieco częściej ustalała sprawców – wykrywalność wzrosła z 37,6 proc. w pierwszym półroczu ub.r. do 41,6 proc. w obecnym. „Po raz pierwszy dwa lata temu kradzieże samochodów spadły poniżej 10 tys. rocznie. Tego typu przestępczość została znacznie ograniczona, ale nie zniknęła” – zaznacza insp. Mariusz Ciarka, rzecznik KG Policji.

Zauważalny jest nowy trend: złodzieje częściej zasadzają się na markowe drogie auta nie po to, by mogły jeździć na lewych papierach, ale po to, by je zdemontować, a części sprzedać.

Złodziejskie szajki, w zależności od regionu, mają inną „specjalizację”. „Generalnie w kraju, z wyjątkiem Warszawy, nastawiają się na marki niemieckie” – mówi insp. Ciarka.

W Warszawie przestępcy polują głównie na auta japońskich marek. I tak jest od lat. „Nie tylko tańsze, ale też warte ok. 100 tys. są kradzione na części. Luksusowe, za 300–400 tys. zł, już na konkretne zamówienie” – zaznacza Sylwester Marczak, rzecznik stołecznej policji.

„W Poznaniu oprócz niemieckich giną głównie samochody marek francuskich” – wskazuje Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

PAP/kp