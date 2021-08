Polski przemysł nadal pędzi! Choć tempo nieco niższe

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w lipcu wyniósł 57,6 pkt. wobec konsensusu przygotowanego przez PAP biznes na poziomie 59,1 pkt. i wobec 59,4 pkt. w czerwcu - podała firma Markit.

Mimo spadku, lipcowy odczyt był drugim najwyższym wynikiem zarejestrowanym w historii badań.

„Tempo ekspansji nieco zwolniło w porównaniu do czerwcowego rekordu, odzwierciedlając słabszy wzrost produkcji, nowych zamówień, zatrudnienia oraz zapasów pozycji zakupionych. Mimo to wszystkie wymienione wskaźniki znów zarejestrowały szybkie tempo wzrostu na tle badań historycznych. Ponadto zaległości i aktywność zakupowa ponownie znacznie się zwiększyły. Czas dostaw wydłużył się w rekordowym stopniu, a tempo inflacji kosztów zwolniło w stosunku do czerwcowego rekordu” - napisano w komentarzu do danych.

Autorzy badania piszą, że odczyt głównego indeksu wciąż windowały rekordowe opóźnienia w dostawach.

„Wskaźnik dla tej zmiennej odnotował rekordowo niski poziom piąty miesiąc z rzędu, co w przypadku indeksu odwróconego, podnosi odczyt głównego PMI. Opóźnienia w dostawach są wyraźnie czynnikiem hamującym wzrost produkcji w stosunku do nowych zamówień, co powoduje gwałtowną kumulację zaległości. Można to uznać za pozytywne, ponieważ wzrost produkcji będzie wspierany w nadchodzących miesiącach, nawet jeśli napływ nowych zamówień będzie dalej zwalniał” - napisano.

PAP/kp