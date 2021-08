Tokio, I’mbesideyou stosuje AI w usłudze wsparcia sportowców

23 lipca 2021 r., I’mbesideyou Inc., z okazji otwarcia międzynarodowych zmagań sportowych, uruchomiło usługę „UNIA EMOCJI”. Po raz pierwszy wykorzystany został algorytm analizy emocji SI do zwizualizowania osób przekazujących wyrazy wsparcia

Przekazano już ponad 20 000 wyrazów wsparcia z 79 miast w ponad 14 państwach świata, a widok osób przekazujących wyrazy wsparcia z niemal każdego zakątka świata przyciągnął do mediów społecznościowych wielu obserwujących.

UNIA EMOCJI to pierwszy na świecie przykład usługi, w której ramach dokonano wizualizacji ludzkich emocji przekazywanych w czasie rzeczywistym z niemal wszystkich miast świata za pomocą SI. Planuje się, że usługa będzie dostępna do 8 sierpnia, dnia zakończenia międzynarodowych zmagań sportowych.

Wyrazy wsparcia z całego świata:

Przekazywane z całego świata wyrazy wsparcia zostaną zwizualizowane z wykorzystaniem technologii analizy emocji o nazwie I’mbesideyou. I’mbesideyou wyrusza w tę podróż z nadzieją, że dzięki dzieleniu się wyrazami wsparcia dla zmagań sportowców i przekraczaniu granic, ludzie z całego świata poczują łączność ze światem i sobą wzajemnie. Wyrazy wsparcia można zobaczyć tutaj.

Reakcje użytkowników:

Przekazywane z całego świata wyrazy wsparcia są adresowane nie tylko do sportowców reprezentujących państwo rodzime, ale także inne państwa. Opublikowano już ponad 20 000 postów z 79 miast w ponad 14 państwach.

Uruchomiono również projekt KIMONO, który miał być zaprezentowany podczas ceremonii otwarcia, w którego ramach wszystkie państwa świata reprezentowane są za pomocą 213 różnych wzorów kimono i obi opatrzonych nazwami państw.

O „UNII EMOCJI”

UNIA EMOCJI to usługa wykorzystująca technologię rozpoznawania emocji o nazwie I’mbesideyou, która ma pomóc ludziom z całego świata łączyć się ze sobą za pomocą filmów i zdjęć przedstawiających emocje wyrażane przez osoby przekazujące wyrazy wsparcia dla sportowców.

Usługa jest bezpłatna i nie zawiera reklam.

Jest to inicjatywa ukierunkowana wyłącznie na to, aby zachęcić sportowców do współzawodniczenia bez udziału publiczności.

Dla osób, które nie chcą publikować zdjęć i filmów uruchomiono dodatkową funkcję, umożliwiającą użytkownikom wspieranie sportowców za jednym kliknięciem. I’mbesideyou ma nadzieję, że zachęci ludzi z całego świata do udziału i łączenia się ze sobą podczas święta sportu.

Nasze refleksje:

I’mbesideyou nie spodziewało się, że zorganizowane w naszym kraju, najznamienitsze na świecie wydarzenie sportowe będzie się odbywało bez udziału publiczności. Co I’mbesideyou może zrobić dla sportowców konkurujących ze sobą w tak nietypowych okolicznościach? Co I’mbesideyou może zrobić dla kibiców z całego świata, którzy chcą oglądać igrzyska z trybun? Odpowiedzią na te pytania jest nasza „UNIA EMOCJI”.

Dzięki uruchomionej usłudze I’mbesideyou chce przekształcić cierpienie wywołane pandemią COVID-19 w nadzieję dla nowej ery. Jeśli podzielasz naszą wizję, wesprzyj nas i poleć znajomym link i hasztag do usługi “#UNIONOFEMOTIONS”.

