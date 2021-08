W Warszawie ceny mieszkań przekroczyły 12 tys. zł

Na koniec połowy 2021 roku po raz pierwszy w historii cena metra kwadratowego mieszkania pozostającego w ofercie w Warszawie przekroczyła 12 tys. zł i była o 7,8 proc. wyższa niż w końcówce 2020 roku – poinformowała we wtorkowym komunikacie firma CBRE.

Swoich właścicieli znalazło 12,8 tys. lokali, czyli o niemal jedną trzecią więcej niż w poprzednim półroczu. Jednocześnie liczba mieszkań na sprzedaż spadła o 30,2 proc. - wynika z najnowszych danych redNet Property Group oraz CBRE.

Coraz mniejsza liczba nowych lokali na sprzedaż oraz szybko rosnące ceny to najbardziej istotne skutki pandemii na warszawskim rynku mieszkaniowym. Wielkość oferty w stosunku do liczby zawieranych transakcji wskazuje, że obecnie popyt mocno przeważa nad podażą. Zainteresowanie nie maleje, a deweloperzy zgłaszają problemy z dostarczaniem nowych projektów na rynek – powiedziała Agnieszka Mikulska, ekspert w dziale mieszkaniowym CBRE.

W Warszawie od stycznia do czerwca br. deweloperzy wprowadzili na rynek 9892 mieszkania. To 22,3 proc. więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku, gdy rynek najbardziej odczuwał efekty pandemii. Nie wystarczyło to jednak do zaspokojenia popytu. Na koniec pierwszej połowy 2021 roku w ofercie znajdowało się 11,3 tys. mieszkań, czyli o 30,2 proc. mniej rok do roku i o 21,1 proc. mniej niż pół roku wcześniej.

W pierwszej połowie 2021 roku popyt powrócił do poziomów sprzed pandemii. Od stycznia do czerwca br. w stolicy sprzedało się 12 802 mieszkań, czyli o 30,5 proc. więcej niż w poprzednim półroczu i 62,4 proc. więcej rok do roku.

Co istotne, liczba lokali znajdujących się obecnie w ofercie wystarczyłaby na niespełna pół roku sprzedaży, przy utrzymaniu popytu na obecnym poziomie. A niewiele wskazuje na to, żeby entuzjazm kupujących miał opaść – informuje CBRE.

W pierwszych sześciu miesiącach br. ceny mieszkań pozostających w ofercie w Warszawie rosły. Na koniec czerwca po raz pierwszy w historii przekroczyły 12 tys. zł za mkw. i wynosiły średnio 12 184 zł za mkw. To o 7,8 proc. więcej niż w końcówce grudnia 2020 roku i o 9,3 proc. więcej w ujęciu rok do roku.

Coraz wyższe były też średnie ceny ofertowe sprzedanych mieszkań. W pierwszym kwartale br. wynosiły przeciętnie 10 656 zł za mkw., a w drugim kwartale br. już 10 978 zł za mkw. Z kolei średnie ceny mieszkań wprowadzanych do sprzedaży wynosiły w pierwszym kwartale br. 11 177 zł za mkw., a w drugim kwartale 11 078 zł za mkw.

Jeśli popyt będzie utrzymywał się na wysokim poziomie to możliwa jest dalsza presja na wzrost cen – oceniają analitycy CBRE.

CBRE Group jest największą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych i inwestycyjną (na podstawie przychodów z 2019 r.).

PAP/RO

