Pierwsze w pełni elektryczne samoloty we flocie DHL Express

Gulfstream G550 to dwusilnikowy samolot, którego zasięg maksymalny to 12,5 tys. kilometrów. Jedno z wymagań dotyczyło zdolności do lotu z Warszawy do Nowego Jorku bez międzylądowania z minimum ośmioma pasażerami na pokładzie. G550 może to wykonać z 14 pasażerami. To pierwszy z łącznie pięciu samolotów dyspozycyjnych zakupionych dla osób na najwyższych stanowiskach w państwie