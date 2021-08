Alior zanotował zysk 232 mln zł przy dochodach 1,78 mld zł

W okresie pierwszego półrocza 2021 r. Alior Bank osiągnął dochód 1,78 mld zł, wzrost w skali roku o 2 proc., i zysk netto 231,9 mln zł - mówiła prezes Alior Banku Iwona Duda podczas konferencji wynikowej w środę, 4 sierpnia br.

Prezes Duda podkreśliła bardzo dobre wyniki banku w sprzedaży kredytów mieszkaniowych w II kw. 2021 r., co jest zgodne ze strategią banku budowania długotrwałych relacji z klientem. W drugim kw. br. sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 901 mln zł, co oznacza wzrost kwartalny o 21 proc. oraz wzrost o 35 proc. w ujęciu rocznym. W II kw. 2021 r. Alior Bank osiągnął udział rynkowy w nowej sprzedaży w wysokości 4,1 proc. – powiedziała na konferencji wynikowej prezes banku Iwona Duda.

W omawianym okresie, tj. w II kw. br., Alior Bank zarządzał także rekordową wartością aktywów 177 mln zł, natomiast łączna wartość aktywów pod zarządzaniem banku w funduszach była większa o 144 proc. w stosunku rocznym i osiągnęła poziom 1,53 mld zł.

Bank podkreślił, że zanotował w II kw. dobrą sprzedaż leasingu, która wyniosła 808 mln zł, więcej o 94 proc. w skali roku oraz o 12 proc. w skali kwartalnej.

W wysokich wzrostach odnotowanych przez bank wyników w skali roku może się odzwierciedlać efekt bazy. Rok temu, szczególnie w II kw. obroty na rynku były znacznie niższe z powodu rozwoju pandemii koronawirusa i wprowadzenia przez rząd rozmaitych restrykcji o charakterze społeczno-gospodarczym, co miało bezpośredni wpływ na mocne spowolnienie działalności biznesowej na rynku. Podobna sytuacja występowała za granicą, w UE, USA i na innych rynkach.

Jeśli chodzi o nasze podstawowe dane, to chciałabym państwu powiedzieć, że w tej chwili aktywa kształtują się na poziomie 79 miliardów [zł], jest to wzrost o 1,8 proc. rok do roku, depozyty 67,8 miliardów, czyli wzrost o 3 proc. rok do roku. Kolejna dana, która jest przedstawiona, czyli klienci online, to jest znów nawiązanie do naszej strategii i bardzo nam zależy, żeby zwiększał się u nas udział klientów online, i rzeczywiście wzrost następuje, rok do roku wyniósł on 23 proc., w tej chwili liczba klientów online, w sensie korzystania z mobilnej aplikacji, wyniosła 671 tysięcy. Klienci biznesowi, tu także wzrost rok do roku o 6,5 proc., poziom 245 tysięcy. W tym bardzo trudnym otoczeniu gospodarczym, przy tej niepewności, która jest, przy ograniczeniach pandemicznych, cieszy nas, że ten wzrost odnotowujemy w odniesieniu do poprzedniego roku – powiedziała prezes Iwona Duda.