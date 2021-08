Ruszył konkurs „Baczyński bez filtra”

W środę zainaugurowano konkurs fotograficzny dla młodzieży pod tytułem „Baczyński bez filtra”

W tym roku obchodzimy setną rocznicę urodzin Kamila Baczyńskiego. Poeta zginął w Pałacu Blanka 4 sierpnia około godziny 16. „Brylant, którym strzelamy we wroga” - tak historyk literatury Stanisław Pigoń nazwał Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, poetę, który najpełniej wyraził los tzw. pokolenia Kolumbów.

Trafił go niemiecki snajper strzelający z gmachu Teatru Wielkiego. 1 września zginęła jego żona - Barbara. Oboje pochowani są na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.

W trakcie trwania konkursu przewidziano szereg wydarzeń towarzyszących – spotkania z literaturoznawcami i pedagogami, czytanie poezji Baczyńskiego przez cenionych artystów i popularne gwiazdy, a także stworzenie serii podcastów i scenariuszy zajęć dydaktycznych do wykorzystania na lekcjach języka polskiego czy historii.

Dla Polskiej Grupy Energetycznej to zawsze zaszczyt wziąć udział jako partner w takim przedsięwzięciu, związanym z wybitną postacią pokolenia Kolumbów. Był wybitną poetą i poległ w wieku 23 lat. Krytycy i eksperci uznali, że mając 21 lat osiągnął dojrzałość poetycką. Cieszę się, że możemy ukazać tą postać młodemu pokoleniu jako człowieka, takiego normalnego. Któremu bliskie były wartości związane z młodością, ale i miłością do ojczyzny. One wszystkie są nam bliskie, a ostatnio są przez niektórych pomijane i zapominane. Konkurs ma przypomnieć postać i co nią kierowano - dodał Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W ramach konkursu, na Instagramie rusza profil „Baczyński bez filtra”, na którym zarówno uczestnicy, jak i wszyscy chętni, mogą publikować, poza konkursem, zdjęcia oznaczone hasztagiem „#baczyńskibezfiltra”. Pojawią się one w specjalnej galerii.

Chcę bardzo podziękować za wsparcie i zaangażowanie instytucji i osób, bez których nie mielibyśmy sił, by zmierzyć się z twórczością Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i spojrzeć na nią przez pryzmat współczesności. Jestem przekonany, że w życiu poety data jego śmierci nie wyznacza jego końca. Poezja czyni go nieśmiertelnym. To świadczy ile nas się tutaj zebrało. On w swojej poezji dotyka tematów uniwersalnych. Chyba dlatego ten konkurs adresujemy głównie do młodzieży, by pomóc im dorosnąć. To pretekst, by postawić nie tylko pytanie o to kim był Baczyński, ale „kim ja jestem dzisiaj” - podsumował. Maciej Piwowarczuk, prezes Fundacji na rzecz Wielkich Historii.