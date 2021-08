Pekao zapowiada potężną wypłatę dywidendy!

Znakomite wieści dla akcjonariuszy Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń – spółka wypłaci w tym roku rekordową dywidendę. Zarząd zdecydował, a Rada Nadzorcza już ten projekt zaakceptowała, by kwota zysku przeznaczona do podziału wyniosła ponad 3 mld zł, co oznacza, że spółka wypłaci 3,50 zł za każdą akcję