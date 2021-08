Program Megainwestycji PERN w tym roku za 340 mln zł

Nakłady inwestycyjne PERN w latach 2016-20 wyniosły ponad 1,5 mld zł. Zdecydowana większość tych środków obejmowała priorytetowe projekty, w tym w ramach realizowanego tam Programu Megainwestycji. Według spółki, nakłady związane z Programem Megainwestycji wyniosą w tym roku blisko 340 mln zł.

PERN, odpowiadając na pytania PAP, dotyczące m.in. realizowanych tam kluczowych przedsięwzięć, poinformował, że w przypadku tegorocznych wydatków w ramach Programu Megainwestycji chodzi m.in. o dokończenie prac związanych z budową zbiornika na ropę naftową w Terminalu Naftowym w Gdańsku, dalszą rozbudowę pojemności magazynowych na paliwa, a także o projekty obejmujące inwestycje liniowe, rurociągowe.

Nakłady inwestycyjne na ten rok, związane z Programem Megainwestycji, wyniosą blisko 340 mln zł – przekazał PERN. Spółka zaznaczyła, iż priorytetem jest każda inwestycja, której oczekują jej klienci. Dlatego tak dużą wagę przykładamy do terminowej realizacji naszych projektów, bo one pozwalają naszym klientom na rozwój i sprawne prowadzenie biznesu - podkreślono w informacji.

Jak przypomniał PERN, jego nakłady inwestycyjne w latach 2016-20 wyniosły ponad 1,5 mld zł, przy czym „zdecydowana większość tych środków dotyczy właśnie kluczowych i strategicznych projektów”. Spółka zapewniła, iż „skutecznie realizuje swój Program Megainwestycji, oddając kolejne projekty do eksploatacji, mimo epidemii koronawirusa”. „Podejmowane przez nas działania odpowiadają na potrzeby rynku, ale także stanowią niezbędny element wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski w zakresie ropy naftowej i paliw” – oświadczył PERN.

Spółka wspomniała, że w ramach Programu Megainwestycji ukończyła w tym roku drugi etap rozbudowy pojemności magazynowych swych baz paliw i w sumie w ciągu czterech lat oddała aż 13 nowych zbiorników na paliwa o pojemności 350 tys. metrów sześc. „Oznacza to wzrost pojemności na paliwa o 17 proc. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko tzw. bazy obrotowe PERN, wzrost wynosi 20 proc.” – przekazano w informacji. Podkreślono zarazem, że jesienią ubiegłego roku do eksploatacji trafiło także blisko 550 tys. metrów sześc. nowych pojemności na ropę naftową, co oznacza wzrost o 13 proc.

Przed spółką jest realizacja rozpoczętego już trzeciego etapu rozbudowy pojemności na paliwa i oddanie ostatniego zbiornika na ropę o pojemności 45 tys. metrów sześc. w Terminalu Naftowym w Gdańsku oraz dwie inwestycje liniowe – oznajmił PERN.

Jak podał, w przypadku Terminalu Naftowego w Gdańsku przeprowadzono już z pozytywnym wynikiem odbiór techniczny oraz rozruch „na sucho” ostatniego zbiornika drugiego etapu rozbudowy tego obiektu - trwa obecnie proces uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.

Planujemy, że trafi on do eksploatacji w trzecim kwartale tego roku – zapowiedziała spółka.

PERN przypomniał też, że rozpoczął już budowę rurociągu paliwowego z bazy w Boronowie do terminala paliw w Trzebini. Obecnie przygotowujemy teren, prowadzimy prace spawalnicze oraz prace w obiektach związane z przebudową i rozbudową infrastruktury. Zamierzamy ukończyć tę magistralę w trzecim kwartale przyszłego roku – przekazała spółka.

W przypadku projektu budowy drugiej nitki rurociągu naftowego łączącego Gdańsk z Płockiem, PERN podał, że obecnie stara się o „ostatnie decyzje administracyjne”. Spółka zaznaczyła, iż uruchomienie procesu wyboru głównego wykonawcy inwestycji i przejście do fazy realizacji będzie uzależnione od kierunku procesu połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos. „Chodzi o to, by finalny rurociąg najlepiej odpowiadał na potrzeby nowej struktury rynku” – wyjaśniono w informacji.

Odnosząc się do efektów realizowanych przedsięwzięć, w tym w ramach Programu Megainwestycji, PERN podał, że obecnie posiada ok. 4,1 mln metrów sześc. pojemności magazynowych na ropę naftową i ok. 2,2 mln metrów sześc. na paliwa.

Dużą wagę przykładamy do rozwoju naszego morskiego hubu paliwowego w Dębogórzu. Terminal produktów naftowych w Dębogórzu stanowi aktualnie jeden z filarów zdywersyfikowanego systemu zaopatrywania Polski w paliwa płynne. Jest jedynym w kraju terminalem przeładunkowym, który umożliwia na znaczną skalę import paliwa drogą morską z dowolnego regionu świata – podkreśliła spółka.

Jak przekazał PERN, baza paliw w Dębogórzu niedawno powiększyła się o dwa nowe zbiorniki po 32 tys. metrów sześc. każdy, a dzięki dotychczasowej rozbudowie jej nominalna pojemość magazynowa wzrosła ze 159 tys. do prawie 260 tys. metrów sześc. „Niedługo ruszy tam także budowa kolejnego, podobnego zbiornika, który zostanie oddany do użytku w przyszłym roku. Kompleksowy plan rozwoju bazy i stworzenie paliwowego hubu morskiego obejmuje nie tylko rozbudowę pojemności magazynowych, ale i instalacji transportu rurociągowego, modernizację frontu kolejowego” – zaznaczyła spółka.

PERN wskazał, iż modernizuje swoje bazy paliw „by umożliwić klientom realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego, czyli osiągnięcia 14 proc. udziału energii odnawialnej w transporcie w perspektywie 2030 r. Spółka zapewniła, że „program rozbudowy instalacji biokomponentów jest w zaawansowanej fazie realizacji”.

Aż w siedmiu naszych bazach zakończyły się lub trwają intensywne prace związane z rozbudową infrastruktury technicznej przeznaczonej biokomponentom – podał PERN. Spółka wspomniała przy tym, iż po zakończeniu inwestycji np. baza paliw w Emilianowie będzie dysponowała pojemnością 1500 metrów sześc. do magazynowania estrów – „prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a ich zakończenie zaplanowane jest jeszcze w tym roku”.

Dzięki inwestycjom w siedmiu lokalizacjach pojemności na biokomponenty w PERN zwiększą się o 4350 metrów sześc., czyli aż o dwie trzecie, a estry będzie można dostarczać transportem kolejowym już do trzech baz paliw – podkreślono w informacji.

Podsumowując realizację swych przedsięwzięć, PERN oświadczył, że epidemia koronawirusa nie wpłynęła tam na zmniejszenie planów inwestycyjnych, które zakładają w tym roku podobny poziom wydatków do rekordowego tam pod tym względem 2020 r. Spółka wskazała, że konieczne przesunięcia niektórych zadań nie objęły tam nakładów inwestycyjnych na strategiczne projekty, które wyniosły w ubiegłym roku ponad 720 mln zł.

PERN S.A. jest krajowym liderem logistyki surowcowo-paliwowej i strategiczną spółką gwarantującą bezpieczeństwo energetyczne Polski, a tym samym także Unii Europejskiej, w zakresie dostaw ropy. Podstawowa działalność Spółki to eksploatacja sieci rurociągów transportujących ropę naftową dla największych producentów paliw w Polsce oraz w Niemczech.

