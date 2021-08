Kornecka: Gowin nie odejdzie z rządu z mojego powodu

Jarosław Gowin na pewno nie odejdzie z rządu z powodu mojej dymisji, Porozumienie jest nastawione na ciężką pracę dla Polski - powiedział Anna Kornecka (Porozumienie) odwołana z funkcji w MRPiT. Dodała, że nigdy nie było zastrzeżeń, co do tempa i jakości jej pracy nad projektami, które nadzorowała

W środę po południu rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o odwołaniu Korneckiej z funkcji podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Kornecka była pytana w środę wieczorem w Polsat News jak przyjęła decyzję premiera odpowiedziała, że ze spokojem.

To znaczy wiadomo jest, że ministrem się bywa, to nie jest cel sam w sobie, to jest tylko środek do realizacji celów — powiedziała.

Oceniła też, że lider Porozumienie wicepremier Jarosław Gowin nie odejdzie z rządu z powodu jej dymisji.

Kornecka odpowiada Müllerowi

Odpierała zarzuty przedstawione przez rzecznika rządu, że powodem jej odwołania „jest zdecydowanie niezadowalające tempo prac nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu w zakresie ułatwienia budowy domów 70m2 oraz zakupu mieszkań bez wkładu własnego”.

Od 15 maja w resorcie bardzo ciężko pracowaliśmy nad realizacją tych projektów, te projekty z początkiem lipca zostały złożone do wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów, zresztą widnieją w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów i KPRM. Można znaleźć te projekty, więc one są gotowe, złożone — powiedziała Kornecka.

Stwierdziła, że zarzuty, iż tych projektów nie ma albo były jakoś powolnie realizowane są nieuzasadnione. Kornecka mówiła, że tempo prac nad projektami było „mordercze”, ponieważ 15 maja został ogłoszony pomysł dotyczący domów o powierzchni do 70 m kwadratowych i w ciągu sześciu tygodniu był gotowy projekt ustawy, po konsultacjach.

Nie można mówić o jakichkolwiek opóźnieniach — podkreśliła.

Oceniła, że rzecznik rządu „prawdopodobnie próbuje zbudować narrację odbiegającą od tego, co jest prawdziwą przyczyną jej dymisji”.

Kornecka była też pytana, czy wcześniej dostała od premiera Morawieckiego jakieś uwagi dotyczące jej wypowiedzi czy pracy. Odparła, że wielokrotnie korespondowała z Morawieckim w sprawie projektów, które nadzorowała.

I nigdy nie były wskazywane absolutnie jakiekolwiek zastrzeżenia co do tempa prac, do jakości tych prac i co do jakości mojej pracy dla rządu. Wręcz przeciwnie, zawsze byłam podawana jako przykład osoby, która bardzo rzetelnie wykonuje swoje obowiązki, skupia się na swojej pracy, dowozi projekty — powiedziała Kornecka.