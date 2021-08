Naimski: decyzja o wyborze technologii jądrowej w 2022 roku

Decyzja dotycząca budowy elektrowni jądrowych w Polsce została już podjęta, a w przyszłym roku zostanie podjęta decyzja na temat wyboru technologii, jaka będzie użyta – powiedział w czwartek Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej

Decyzja, dotycząca budowy elektrowni jądrowej, została podjęta, jest w rządowym programie z zeszłego roku, a co do wyboru technologii, w tej sprawie decyzja będzie podejmowana w przyszłym roku, we wrześniu lub w październiku. Do tego momentu zostanie przygotowany projekt propozycji dla Polski, który jest opracowywany przez stronę amerykańską – powiedział Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej w Polskim Radio 24.pl.