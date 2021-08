AUTO ASSISTANCE w LINK4: Zabrakło Ci paliwa? Dowieziemy!

To, że LINK4 słynie z bardzo szerokiego, a przy tym taniego pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych OC/AC, kierowcy wiedzą doskonale. Warto jednak zdać sobie sprawę, że to nie wszystko. Za niewielką dopłatą można bowiem skorzystać z kilku wariantów dodatkowego pakietu Auto Assistance, a to ogromna wygoda i poczucie bezpieczeństwa w różnych nieprzewidzianych sytuacjach na drodze

Oto jedna z wielu historii z życia wziętych, pokazująca, jak w praktyce przydatne jest Ubezpieczenie Auto Assistance w LINK4.

Pan Piotr (39 l.) z Torunia przekonał się, jak łatwo utknąć w trasie z rodziną. Wystarczy… nieczynna stacja benzynowa i problem gotowy. Nie mogliśmy się doczekać naszego rodzinnego wyjazdu na Mazury. Umówiliśmy się, że w tym roku urlop będzie inny niż zawsze. Wypożyczyliśmy kampera i wraz ze znajomymi oraz ich dziećmi postanowiliśmy spędzić dwa tygodnie na kempingu. Chcieliśmy pokazać dzieciakom Krainę Wielkich Jezior i trochę popływać na kajakach. Wyruszyliśmy wcześnie rano. Cel: Mikołajki. Przed nami było trzy i pół godziny spokojnej jazdy. Podróż mijała nam w fantastycznych nastrojach. Nasze bliźniaki Tomek i Marcel (9 l.) nawet się nie kłócili, jak to zwykle bywa w podróży. Pełni emocji planowaliśmy atrakcje na najbliższe dni. W pewnym momencie zauważyłem, że włączyła się kontrolka paliwa. Spokojnie - pomyślałem - mam jeszcze mnóstwo czasu na zatankowanie. Nie chciałem robić postoju, bo dzieci właśnie zasnęły i zaraz by się znowu wybudziły. Jechaliśmy więc dalej. Po kilkudziesięciu kilometrach zacząłem już na poważnie rozglądać się za stacją. Na mapie w nawigacji było ich kilka w okolicy, więc byłem spokojny, choć żona już się mocno niepokoiła. W końcu zdecydowałem, że musimy zatrzymać się na najbliższej stacji, bez uwagi na to, że chłopcy jeszcze się nie obudzili. Wybrałem stację za Nowym Marcinkowem. Podjechaliśmy już na tzw. oparach, a tu niemiła niespodzianka. Stacja zamknięta na głucho! Jak to możliwe?! - pomyślałem przerażony. I co teraz? Bak już prawie suchy, ogromny kamper swoje waży, więc i benzyna schodzi szybciej, a tu taka niemiła niespodzianka. Wjazd zagrodzony łańcuchem i wiadomość na kartce: AWARIA NIECZYNNE. Co robić? Żona natychmiast zaczęła mi wyrzucać, że jak zwykle jej nie słucham i że nikt odpowiedzialny nie zwleka do ostatniej chwili z tankowaniem, ale że ja zawsze wiem lepiej. No rzeczywiście, tym razem mi nie wyszło. Przed nami las, za nami las. Co tu robić? - myślałem gorączkowo. - Dzwoń do naszego ubezpieczyciela - podpowiedziała żona. I tak zrobiłem. Wybrałem numer telefonu z mojej polisy ubezpieczeniowej i opowiedziałem konsultantce LINK4, co się stało. Zapytała tylko o naszą dokładną lokalizację i obiecała pomoc w ciągu najpóźniej pół godziny. Kamień z serca! Jak to dobrze, że na wiosnę, gdy odnawiałem ubezpieczenie w LINK4, zdecydowałem się także za symboliczną opłatą dokupić do OC/AC pakiet Assistance. I rzeczywiście - w ciągu niecałych 20 minut podjechał do nas kierowca z pomocy drogowej z kanistrem pełnym benzyny. Zapłaciłem mu tylko za paliwo. Reszta usługi była wliczona w cenę polisy. Pan przyjechał, przywiózł benzynę i odjechał, a my znów byliśmy gotowi do drogi. Co ja bym zrobił bez takiej pomocy gdzieś w środku lasu, gdy do najbliższej miejscowości taki kawał! A tak nie musiałem się o nic martwić. O wszystko zadbał za mnie LINK4.

Takie i wiele innych historii co dzień dociera do naszych konsultantów, a my czujemy ogromną satysfakcję, że po raz kolejny udało się pomóc i sprawić, by skutki przykrego zdarzenia na drodze były jak najmniej uciążliwe dla naszych klientów.

Co zyskujemy z Assistance?

W trasie mogą Cię spotkać różne nieprzewidziane sytuacje. Assistance to ubezpieczenie, dzięki któremu otrzymasz niezbędną pomoc już w pierwszych chwilach po zdarzeniu. Obejmuje ona zarówno kierowcę, jak i pasażerów samochodu i świadczona jest na terenie całej Polski i niemal całej Europy.

Assistance obejmuje:

•pomoc techniczną w wyniku awarii, wypadku, uszkodzenia, kradzieży i wandalizmu

•naprawę na miejscu zdarzenia

•holowanie do wskazanego przez Ciebie miejsca (limit odległość w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia)

•wymianę koła

•uruchomienie w przypadku rozładowanego akumulatora

•dostarczenie paliwa

•pomoc, jeśli paliwo zamarznie lub jeśli nalejesz niewłaściwe

•złomowanie

•otwarcie w przypadku utraty lub zniszczenia kluczyków

•pokrycie kosztów parkowania do 2 dni oraz jedno z poniższych świadczeń do wyboru:

•samochód zastępczy do 4 dni w razie wypadku lub kradzieży

•nocleg w hotelu */** (jeżeli do zdarzenia dojdzie pow. 20 km od miejsca zamieszkania)

• transport kierowcy i pasażerów do celu podróży lub miejsca zamieszkania powyżej 20 km.

Warto wiedzieć: Usługa dostarczenia paliwa, która jest jednym z najczęściej wykorzystywanych świadczeń w ramach ubezpieczenia, występuje w każdym wariancie Assistance, także Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziesz w OWU na stronie link4.pl. Materiał powstał przy współpracy z LINK4.