AI przydatna w biznesie, w medycynie usprawnia leczenie

Czym jest sztuczna inteligencja? Zaprogramowana przez człowieka inteligencja to proces, podczas którego maszyny wykonują różne zadania, w których można dostrzec elementy inteligencji ludzkiej. Przykładowo sztuczna inteligencja staje się częścią procesów planowania, analizowania oraz rozumienia języka, obserwowania i rozpoznawania różnych przedmiotów i dźwięków, uczenia się i przyswajania nowych informacji, czy nawet rozwiązywania problemów

Uczenie maszynowe jest sposobem tworzenia sztucznej inteligencji (ang. AI). Proces ten charakteryzuje się zdolnością do analizy danych bez uprzedniego zaprogramowania wielu konkretnych wykonywanych przez urządzenia funkcji i czynności.

W jaki sposób sztuczna inteligencja może się przysłużyć społeczeństwu? To, w czym AI jest przydatna to zdolność do dokonywania szerokiej analizy big data, co znajduje zastosowanie chociażby w nauce jako pomoc w opracowaniu najnowszych metod leczenia chorób. Sztuczną inteligencję w obszarze medycyny wykorzystują naukowcy do optymalizowania badań i wykonywania studiów w skuteczniejszy sposób przyspieszając finalizację opracowań. Jest to pomocne w opracowaniach terapii leczenia nowych chorób.

Sztuczna inteligencja przydaje się w wielu różnych dziedzinach. Jedną z nich jest cyberbezpieczeństwo, a jego wzmocnienie jest sprawą kluczową, kiedy wkraczamy w erę coraz bardziej cyfrowego świata.

Jedną z największych zalet AI w świecie biznesu jest obecnie to, że pozwala ona oszczędzić czas pracowników i zapewnić większą ilość danych do wykorzystania w procesie podejmowania decyzji.

Na całym świecie firmy inwestują ogromne środki w technologie sztucznej inteligencji ze względu na jej wielki potencjał do usprawnienia działalności biznesowej. Duże firmy technologiczne wykorzystują ją do zarabiania pieniędzy dzięki rozumieniu zachowań konsumentów i skutecznej analityce danych. AI przyczynia się do zrewolucjonizowania szeregu branż na świecie.

W Polsce sztuczna inteligencja znajduje zastosowanie chociażby w przemyśle. Od lat wykorzystują ją przykładowo Grupa Lotos, a także PGNiG, w którym jej użycie służy wspomaganiu symulacji w procesie uzdatniania złóż i wydobycia, wydajnie przyczyniając się do zwiększenia ekspozycji polskich zasobów gazowych.

