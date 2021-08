Baltic Pipe: Ponad 70 proc. odcinka na dnie Bałtyku gotowe

Ponad 70 proc. podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe na Bałtyku jest już ułożone - poinformowano w piątek na oficjalnym koncie polskiej części projektu na Twitterze

Zgodnie z tym wpisem, w piątek długość ułożonej rury przekroczy 200 km. Cała trasa na dnie Bałtyku, od wybrzeży polskich po duńską wyspę Zelandia ma 275 km.

Podmorski gazociąg na Bałtyku układają statki Castorone i Castro Sei należące do koncernu Saipem. Za budowę tego odcinka Baltic Pipe, aż po duńskie wybrzeże odpowiada polski operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System.

Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m sześc. z Polski do Danii. Inwestorami są operatorzy przesyłowi: duński Energinet i polski Gaz-System. Według planów ma zacząć działać 1 października 2022 r.

PAP

