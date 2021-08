Fundacja PGE zrewitalizuje plac Męczenników Warszawskiej Woli

Fundacja PGE przekazała darowiznę na rewitalizację przestrzeni na Placu Męczenników Warszawskiej Woli

Środki zostaną wykorzystane na przeprowadzenie kompleksowych prac rewitalizacyjnych, które pozwolą godnie upamiętnić miejsce pamięci ofiar Rzezi Woli dokonanej przez niemieckie oddziały w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego.

Krzyż oraz liczne tablice pamiątkowe znajdujące się na placu Męczenników Warszawskiej Woli upamiętniają blisko 50 tys. mieszkańców dzielnicy, Żołnierzy Armii Krajowej oraz duchownych i osoby konsekrowane zamordowane przez oddziały SS i policję niemiecką w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku. Plac stanowi obecnie jedno z najważniejszych miejsc pamięci ofiar Rzezi Woli.

Niemiecki mord na bezbronnych mieszkańcach Woli jest oceniany przez historyków jako jedna z największych masowych zbrodni ludności cywilnej dokonanych podczas II Wojny Światowej. Rozkaz „oczyszczenia” Warszawy z ludności i zrównania z ziemią stolicy Polski miał zastraszyć całą Europę. Ten niewyobrażalny dramat całych rodzin, który rozegrał się na ulicach warszawskiej Woli, zasługuje na naszą szczególna pamięć, a miejsca takie jak plac Męczenników Warszawskiej Woli wymagają naszej troski - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Celem zaplanowanych prac jest przeprowadzenie rewitalizacji skweru przy kościele Redemptorystów na ul. Karolkowej 49 w Warszawie i godne upamiętnienie ofiar Rzezi Woli.

Pragnę wyrazić wdzięczność Fundacji PGE za przekazane środki na rewitalizacje Placu Męczenników. Dla nas redemptorystów to miejsce jest nie tylko historią, ale przede wszystkim wyzwaniem na dzisiejsze czasy. Podczas Powstania w piwnicach klasztoru i kościoła schronili się ludzie wierząc, że miejsce to pozwoli im przetrwać ten okrutny czas męki, a w ich sercach tliło się marzenie by wyjść do wolnej Warszawy i wolnej Polski. W nocy z 5/6 sierpnia zostali wyprowadzeni a wraz z nimi 28 zakonników, 2 chorych zamordowano na miejscu a pozostali zostali rozstrzelani przez Niemców 6 sierpnia. Postawa naszych współbraci ukazuje nam to co powinno charakteryzować kapłanów i zakonników uczniów Chrystusa - obecność aż do końca przy tych którzy zostali im powierzeni. – mówi Damian Simonicz, proboszcz Parafii św. Klemensa Hofbauera na warszawskiej Woli.