Kryptowaluty: ostrzeżenia przed fałszywymi pośrednikami

Coraz częściej słyszy się na rynku o podejrzanych transakcjach, związanych z inwestycjami w kryptowaluty

Ostrzegamy przed oszustami, przedstawiającymi się jako brokerzy lub pośrednicy. Fałszywi pośrednicy nakłaniają do inwestycji na komunikatorach, forach, grupach dyskusyjnych w social mediach i innych miejscach w Internecie oraz telefonicznie.

Fałszywi pośrednicy proponują wsparcie w inwestowaniu w kryptowaluty, oferując łatwy i szybki zysk. To zazwyczaj osoby, które na pierwszy rzut oka sprawiają wrażenie profesjonalistów i wzbudzają zaufanie. Zachęcają do inwestycji przede wszystkim za pomocą komunikatorów, forów i grup dyskusyjnych w social mediach oraz telefonicznie.

Często proszą o udostępnienie poufnych danych, takich jak login i hasło do serwisu transakcyjnego, dane karty płatniczej czy informacje o kodach autoryzacyjnych. Mogą też prosić o zainstalowanie dodatkowego oprogramowania, takiego jak AnyDesk czy TeamViewer, czyli aplikacji, które umożliwiają zdalne połączenie z urządzeniem. Wtedy możliwe jest przejęcie kontroli nad urządzeniem użytkowników i przekazania dostępu do wrażliwych danych.

Oszuści mogą również zachęcać do rejestracji na giełdzie kryptowalutowej i przelania tam pieniędzy. Oferują pośrednictwo lub pomoc w realizacji transferu. Istnieje ryzyko, że nawet jeśli giełda jest legalna, to pieniądze użytkowników mogą zostać przesłane na wirtualny portfel, do którego nie będą mieli dostępu. Częstą techniką stosowaną przez fałszywych pośredników jest wskazywanie na konieczność inwestowania coraz większych kwot. Zgodnie z taką narracją tylko wpłaty kolejnych środków umożliwią uzyskanie zwrotu/wypłaty z inwestycji.

Ostrzegamy i rekomendujemy zachowanie środków ostrożności:

Jeśli pośrednik twierdzi, że reprezentuje określony podmiot, sprawdź to w kilku źródłach, poszukaj opinii i zweryfikuj go na liście ostrzeżeń publicznych KNF, Sceptycznie podchodź do obietnic szybkiego zysku. Nie ujawniaj poufnych danych i nie ufaj osobom, które chcą realizować transakcje w Twoim imieniu, *Jeśli korzystasz z naszego portalu i masz wątpliwości lub podejrzewasz, że możesz być ofiarą oszustwa, niezwłocznie skontaktuj się z nami: https://cinkciarz.pl/kontakt.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej:

https://cinkciarz.pl/nowosci/aktualnosci/ostrzezenie-dot-inwestycji-w-kryptowaluty oraz na https://uwazajnakryptowaluty.pl.

Cinkciarz/KG