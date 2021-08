Imprezy promujące dobrą żywność wsparciem dla gastronomii

Gastronomia boleśnie odczuła skutki pandemii i nadal się z nimi zmaga – podkreślił w rozmowie z PAP ekspert kulinarny Juliusz Podolski. Jak zauważył, do powrotu Polaków do restauracji zachęcić mogą imprezy promujące dobrą żywność

W przyszłym tygodniu w Poznaniu odbędzie się jedna z takich imprez: w czwartek w stolicy Wielkopolski rozpocznie się XV Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku.

Krytyk kulinarny, przewodniczący Poznańskiej Spiżarni Biesiadników Juliusz Podolski zauważył, że branża gastronomiczna cały czas zmaga się ze skutkami wielomiesięcznego ograniczenia działalności w poprzednim i obecnym roku.

Nikt nie jest w stanie zaprzeczyć, ze spadło zainteresowanie wyjściami do restauracji, że brakuje rąk do pracy w gastronomii. Jakby tego było mało, rosnące koszty i ceny w sklepach skutkowały podniesieniem cen dań - by zachować rentowność biznesu. Publikowane w mediach i mediach społecznościowych słynne tzw. paragony grozy nie pomagają w ratowaniu sytuacji lokali gastronomicznych - powiedział.

Zdaniem eksperta, do powrotu do restauracji Polaków zachęcić mogą festiwale promujące dobrą żywność.

Dla gastronomów są one znakomitą okazją do pokazania się szerszemu odbiorcy. Możliwość spróbowania dobrych produktów, ale także przedstawienie ich wykorzystania przez restauracje stwarza bezpośrednią relację: spragniony dobrego smaku klient - restauracja serwująca to, czego poszukuje nasza pamięć kulinarna albo co chce dorzucić do swojej bazy - powiedział.

Podolski przypomniał, że wiele tego typu wydarzeń to imprezy o wieloletniej tradycji i ugruntowanej marce. Wskazał, że w drugiej połowie sierpnia w Grucznie (woj. kujawsko-pomorskie) odbędzie się Festiwal Smaku. Natomiast w przyszłym tygodniu w Poznaniu rozpocznie się XV Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku (OFDS).

Przez festiwalowe dni ludzie skupiają się wokół jednego tematu, jakim jest jedzenie: degustują, dyskutują, szukają dobrych smaków - nie tylko na festiwalowych straganach, ale także w restauracjach. To okazja dla gastronomów, ale efekt zależy od tego, czy będą gotowi na wykorzystanie szansy, którą dają tego typu imprezy - powiedział.

Podolski podkreślił, że festiwale promujące dobrą żywność to także wielka okazja do przypominania zapomnianych smaków, poznawania nowych oraz do tego, by konsumenci przekonali się do niejedzonych wcześniej dań.

OFDS od lat organizuje turniej kuchmistrzów. Wcześniej restauracje przygotowywały kaczkę, chłodniki, czerniny, drożdżówki czy tarty, tym razem zostały zaproszone do rywalizacji o najlepsze danie ze śledzia. Tego typu konkursy to znakomita platforma promocji dla restauracji. Niewielkim kosztem mogą zyskać cały pakiet: od medialnych przekazów, postów w mediach społecznościowych po certyfikaty w postaci nalepek pojawiających się na drzwiach restauracji, rekomendujących, że to miejsce jest godne odwiedzenia, bo serwuje dobre dania - powiedział.

Organizowane w różnych częściach kraju festiwale promują także kuchnię lokalną. Podczas OFDS w kilkunastu lokalach gastronomicznych w Poznaniu spróbować będzie można pyr z gzikiem - tradycyjnego poznańskiego dania w nowej odsłonie.

Promocja wielkopolskiej pyry z gzikiem poprzez wzbogacenie dania konopnymi dodatkami, to pomysł na danie Roberta Makłowicza, który niedawno odwiedził pola konopne w Wielkopolsce, zaowocowało zaproszeniem szefów kuchni poznańskich restauracji do przygotowania swoich wersji. Podczas festiwalu będzie je można spróbować w ponad 10 lokalach gastronomicznych – powiedział Podolski.

Ekspert kulinarny podkreślił, że jedzących w domu Polaków do odwiedzin w restauracji z pewnością zachęcić może aktywność festiwalowych gości w mediach społecznościowych.

Festiwalowi goście powinni tropić te miejsca, które warto zapamiętać, powinni też chwalić się nimi w mediach społecznościowych - to bardzo skuteczne narzędzie pomocy gastronomii w tych trudnych czasach. Warto przy tym pamiętać, że dobre słowo jest cenniejsze niż nieprzemyślany hejt wywołany naszym złym humorem lub czymś, co nam nie zasmakowało. To, co nam nie smakuje, dla innych może być niebiańskim daniem – powiedział Juliusz Podolski.

XV Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku rozpocznie się w czwartek i potrwa do niedzieli. W jego trakcie zaplanowano liczne degustacje, pokazy, warsztaty, konkursy i koncerty. Na Starym Rynku w Poznaniu działał będzie Jarmark Dobrego Smaku z regionalnymi serami, wędlinami, nalewkami, miodami, przetworami i chlebem.

Po raz pierwszy imprezie towarzyszyć będzie Festiwal Polskich Alkoholi Rzemieślniczych, swoją kolejną edycję będzie miał turniej Polska Nalewka Roku. Festiwal organizowany jest przy współpracy z Miastem Poznań.

PAP/mt

