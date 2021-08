Na jednej z wysp Mauritiusa powstaje indyjska baza wojskowa

Przeprowadzone przez Al-Dżazirę śledztwo wskazuje, że na należącej do Mauritiusa wyspie Agalega indyjska marynarka wojenna buduje bazę. Analitycy Al-Dżaziry wiążą tę budowę z rozszerzaniem wpływów Indii na Afrykę, co jest elementem rywalizacji tego państwa z Chinami

Na atolu oddalonym od Mauritiusa o ponad tysiąc kilometrów mieszka niewiele ponad 300 osób. Zdaniem Al-Dżaziry od kilku miesięcy powstaje na nim okazały port przeznaczony dla okrętów oraz lądowisko dla samolotów.

To ośrodek wywiadowczy Indii, który organizuje ich powietrzną i morską obecność w południowo-zachodniej części Oceanu Indyjskiego przy Kanale Mozambickim - powiedział Abischek Mishra, współpracownik niezależnego think tanku z New Delhi Observer Research Foundation. Według zgromadzonych przeze mnie informacji baza będzie używana do cumowania naszych okrętów oraz lądowania samolotów P-8I - dodał. P-8I to samoloty służące do patrolowania mórz oraz zwalczania okrętów podwodnych.

Budowane na maleńkiej wyspie pasy startowe będą miały długość jak największe międzynarodowe lotniska.

Samuel Bashfield, naukowiec powiązany z Narodowym Uniwersytetem Australijskim w Canberze, wyjaśnił Al-Dżazirze, że wyspy Oceanu Indyjskiego stają się elementem rywalizacji mocarstw dążących do rozszerzania swoich wpływów geopolitycznych. „To kolejny punkt, z którego mogą operować Indie i jest on niezwykle ważny. Myślę, że to idealne miejsce do budowy bazy wojskowej” - dodał.

Bashfield podkreślił, że głównym celem Indii jest zrównoważenie rosnącej ekspansji Chin na Oceanie Indyjskiej. Zauważamy, że w ciągu ostatnich lat Chiny zyskują coraz większy wpływ w regionie oraz budują tam swoje bazy wojskowe - powiedział, nawiązując do chińskich baz m.in. w Dżibuti.

Dodał, że dzięki infrastrukturze na Agaledze, Indie mogłyby śledzić statki przepływające przez Kanał Mozambicki.

Według danych Al-Dżaziry, w ciągu ostatnich dwóch lat na wyspie Agalega pojawiły się setki pracowników budowlanych, zauważono też wzmożony, wcześniej nie spotykany, ruch indyjskich masowców.

W miniony czwartek Mauritius zaprzeczył, aby na Agaledze budowano jakąkolwiek bazę wojskową. Największy dziennik Mauritiusa L’Express przytoczył zapewnienie rządu, że budowane na wyspie lotnisko ma służyć wyłącznie mieszkańcom Agalegi.

PAP/mt

Czytaj też: Niemiecka gmina chce przyspieszyć zamknięcie kopalni Turów